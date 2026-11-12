Как облегчить уборку дома: 6 недорогих вещей, которые сэкономят ваше время

Как облегчить уборку дома / © Unsplash

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Еженедельная уборка дома не обязательно забирать много времени и сил. Иногда достаточно нескольких простых трюков и полезных вещей, чтобы поддерживать чистоту, избавиться от пыли и навести порядок в шкафах без лишних усилий. Какие недорогие бытовые девайсы помогут сделать домашнюю уборку быстрее и легче?

Об этом рассказывает Bored Panda.

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Как облегчить уборку дома: полезные лайфхаки

Облегчить уборку дома и сократить время, которое вы каждую неделю тратите на это, могут помочь несколько удобных и недорогих девайсов. Все они продаются в Украине и достаточно доступны.

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Убрать пыль без постоянного размазывания по поверхности поможет новая популярная губка для пыли — она резиновая и имеет специальные полосы, в которых скапливается пыль. Первой ее придумал бренд Scrub Daddy, но она стоила 200 гривен. После этого другие бренды начали выпускать похожие губки, но в несколько раз дешевле.

Эту губку нужно смочить, протереть пыльные поверхности, а затем просто ополоснуть губку под водой. Вся пыль с полос смывается очень легко.

Корзины для организации места в шкафу могут помочь рассортировать одежду по сезонам, цветам или тканям. Они экономят место в шкафу и могут ускорить ваши сборы на работу.

Еще удобнее использовать прозрачные корзины, где вы сможете видеть, какая именно одежда там лежит.

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Если вы уже начали прятать летнюю и осеннюю одежду в шкафу, а она плохо помещается, обратите внимание на вакуумные пакеты. Это специальные пакеты, в которые легко помещаются объемная одежда, одеяла, подушки и все, что занимает много места в шкафу. После того как вы сложите всё в такой пакет, найдите отверстие и с помощью пылесоса уберите лишний воздух.

Так вещи уменьшатся в объеме и займут мало места в шкафу.

Если в туалете есть грязь, с которой не могут справиться чистящие средства, помочь может специальная пемза для унитаза. Это удобный кусок пемзы на ручке, который может убрать устаревшие пятна и налет от воды. Важно, что он не портит покрытие унитаза.

Если стиральная машина больше не справляется со своей функцией, а вещи после стирки имеют странный запах, нужно почистить машинку. В магазинах домашних товаров часто продаются чистящие средства для стиральной машинки, чайников, посудомоек и даже кофемашин.

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Такой порошок засыпают в бытовую технику, как написано в инструкции, а затем запускают промывку. Со стиральной машинкой средство для очистки барабана и системы работает аналогично: чистящий порошок нужно засыпать в отсек для стирального порошка или гелей, а затем поставить режим стирки на максимальную температуру.

После такой чистки барабан и резиновые кольца будут выглядеть как новые.

Пароочиститель — еще одна полезная вещь в быту, которая может подарить вам эстетическое удовольствие и сэкономить тысячи гривен на бытовой химии. Пароочиститель работает просто: наливаете воду, а затем горячим паром моете поверхности.

Он отлично чистит ванную комнату, стеклянные поверхности, смывает жир на кухне и даже устаревшие пятна на мебели. Самое приятное то, что это средство не нуждается в бытовой химии, и вы можете убирать одним только горячим паром. Это устройство особенно пригодится тем, кто имеет аллергии, детей или животных.

Лайфхаки уборки: последние новости

Напомним, обычный полиэтиленовый пакет, надетый на щетку веника, может значительно упростить уборку и избавить от необходимости чистить щетку руками.

При подметании пластик создает защитный слой, благодаря чему волосы, шерсть домашних животных, нити и ворсинки не запутываются между щетинками, а собираются на поверхности пакета.

Для этого лайфхака достаточно надеть пакет на нижнюю часть веника, закрыв щетину, и хорошо зафиксировать его, избегая слишком тугого натяжения, чтобы щетинки могли двигаться. После завершения уборки пакет просто снимают вместе с мусором. Веник останется чистым.

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