Как обмануть мозг и быстро заснуть в жару: гениальный трюк с наволочкой

Жара и короткие ночи разрушают сон летом / © Credits

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В летний период миллионы людей сталкиваются с проблемой сезонной бессонницы , которая возникает из-за сбоя в биоритмах и невозможности организма охладиться. Медики отмечают, что такое изменение требует не только обустройства спальни, но и правильной психологической адаптации к жаре.

Об этом пишет The Guardian.

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Механизм блокировки гормона сна и тревожность

Как объясняют сомнологические эксперты, главной причиной сезонных расстройств является нарушение синтеза мелатонина, который начинает активно производиться нашим мозгом исключительно с наступлением полной тьмы. Поскольку летом продолжительность светового дня существенно увеличивается, сетчатка глаза продолжает улавливать свет и сигнализирует организму, что период бодрости продолжается.

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Кроме освещения, огромным препятствием для отдыха становится летняя жара, ведь снижение температуры тела на два-три градуса обязательно, чтобы мозг перешел в фазу гибернации. Когда человек долго не может заснуть, возникает психологическая ловушка: раздражение и тревожность активируют симпатическую нервную систему, провоцирующую выброс адреналина, еще более разогревающий тело.

Психологи категорически запрещают оставаться в постели и заставлять себя спать, если вы ощущаете нарастание злобы из-за жары. Вместо этого специалисты советуют встать, охладиться в другой комнате и возвращаться в спальню только тогда, когда снова появится чувство сонливости, закрыв окна плотными шторами от утреннего солнца.

Последствия для ДНК и температурные уловки

Отсутствие полноценного ночного отдыха не только приводит к раздражению, но и вредит восстановлению клеток, ведь мелатонин работает как мощный антиоксидант. Как сообщает The Conversation, канадские ученые исследовали влияние этого гормона на восстановление поврежденных сегментов ДНК у людей с нарушенными циркадными ритмами.

Исследование показало, что повышение уровня мелатонина стимулирует естественные механизмы репарации и помогает организму распознавать и выводить разрушенные окислительным стрессом элементы клеток. Чтобы организм мог самостоятельно производить этот гормон, эксперты советуют использовать натуральное постельное белье (хлопчатобумажный перкаль или лен) и отказаться от шелковистого сатина, плохо пропускающего воздух.

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Для быстрого местного охлаждения врачи предлагают положить наволочку в морозильную камеру на 20 минут перед сном или использовать влажное прохладное полотенце на шее и запястьях. Если вы пользуетесь обычным вентилятором, его эффективность можно значительно повысить, поставив перед лопастями небольшую миску с кубиками льда.

Особое внимание при экстремальных температурах следует уделять пожилым людям, младенцам и домашним животным, поскольку их организм гораздо хуже регулирует теплоотдачу. Специалисты призывают регулярно проверять их состояние и обращаться к медикам по первым признакам теплового удара, таким как спутанность сознания или внезапное прекращение потоотделения.

Эффективные правила подготовки ко сну

Для подготовки тела ко сну медики рекомендуют отказаться от вечернего употребления алкоголя и тяжелой пищи, а также перенести интенсивные спортивные тренировки на утренние часы. Поддерживать водный баланс в жару критически важно, однако пить воду следует равномерно в течение дня, но сократить ее количество непосредственно перед сном во избежание ночных пробуждений.

Главное правило летнего отдыха заключается в принятии ситуации: если повлиять на погоду невозможно, следует прекратить борьбу с собственным телом. Отказ от гаджетов с синим излучением, прохладный душ и спокойное отношение к временным затруднениям со сном помогут успокоить нервную систему гораздо лучше, чем постоянное созерцание часов.

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Напомним, регулярное употребление алкоголя перед сном может привести к стойкому нарушению циркадного ритма. В результате человек не может заснуть, а днем чувствует вялость и не может эффективно работать.

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