Как обмануют на СТО: распространенные схемы и советы, как защититься

Соблюдение этих рекомендаций позволит избежать лишних затрат и защитить свои права при проблемах с ремонтом автомобиля.

Ремонт автомобиля часто превращается в настоящий вызов для автовладельцев, особенно когда приходится сталкиваться с недобросовестными механиками. Даже опытные водители не застрахованы от уловок, к которым прибегают отдельные мастера для увеличения своего заработка.

Один из автомехаников поделился популярными способами обмана и дал рекомендации, как избежать подобных ситуаций, сообщает "АвтоПилот".

Самые распространенные схемы обмана

Фантомная утечка: Механик утверждает, что у вашего авто протекают технические жидкости, демонстрируя пятна антифриза или масла на земле. Во многих случаях это может быть подделка жидкости намеренно заливают в моторный отсек.

Решение: Проверьте автомобиль перед визитом на СТО, оставив его на чистой поверхности. В случае сомнений обратитесь в несколько мастерских.

Также читайте В "Дії" добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации

Новогодняя гирлянда: Мастер использует диагностическое оборудование для показа кодов ошибок, которые трактует как серьезные неисправности.

Решение: Проверьте диагноз в другой мастерской с хорошей репутацией.

Фильтры из шахты: Показывают сильно загрязненный воздушный фильтр, якобы из вашего автомобиля, хотя его взяли с полки для отходов.

Решение: Регулярно проверяйте фильтры самостоятельно и следуйте рекомендациям производителя.

Ремонт без согласования: Мастер начинает работы без вашего согласия и сообщает об "выявленных проблемах", увеличивая счет.

Решение: Согласуйте все расходы в письменном виде до начала работ.

Завышенные цены за скорость: Мастер берет доплату за срочную доставку запчастей, хотя использует имеющийся запас.

Решение Узнайте стоимость и сроки у официальных поставщиков.

Также читайте Известная эксперт проверила, действительно ли АЗК SOCAR являются инклюзивными Новости компаний

Дополнительные продажи: Убеждают покупать конкретную смазку или выполнять лишние процедуры, пугая потерей гарантии.

Решение: Обращайтесь к инструкциям изготовителя или независимого эксперта.

Использование дешевых аналогов: Заменяют оригинальные запчасти на дешевые, что снижает надежность автомобиля.

Решение: Требуйте документы на запчасти и следите за процессом ремонта.

Как обезопасить себя

1. Выбирайте проверенные мастерские. Ознакомьтесь с отзывами и рекомендациями.

2. Фиксируйте договоренности в письменном виде. Это снизит риск непредвиденных издержек.

3. Привлекайте независимых экспертов. В случае сомнений получите второе мнение.

4. Храните все документы. Счета и акты выполненных работ могут помочь в случае конфликта.

Напомним, что новое постановление правительства позволяет не информировать полицию в случае контактного ДТП с участием только двух транспортных средств.

Читайте также: