Как обработать картофель, чтобы не было колорадского жука: естественные методы без химии

Как защитить картофель от жука без химии / © Pixabay

Реклама

Каждый год все больше фермеров и садоводов отказываются от химии в пользу естественных способов борьбы с вредителями. И это дает отличные результаты! Природные методы не только эффективны, но и безопасны для здоровья, почвы и окружающей среды.

Какие растения посадить рядом с картофелем для защиты от колорадского жука

Вот несколько растений, которые помогут защитить картофель от колорадского жука.

Чернобривцы : их аромат отпугивает жуков и борется с нематодами.

Календула : запах отпугивает вредителей и привлекает полезных насекомых.

Чеснок : его запах неприятен для жуков и улучшает вкус овощей.

Лук : дезориентирует жуков.

Полынь : имеет горький запах, отпугивающий вредителей.

Тмин, укроп : привлекают полезных насекомых.

Бобы и фасоль : отпугивают жуков.

Базилик: маскирует запах картофеля.

Природные средства для борьбы с колорадскими жуками на картофеле

Обработка травяными настоями и природными растворами является одним из наиболее эффективных и экологических методов борьбы с колорадским жуком. Такие настои не только отпугивают вредителей, но и могут быть токсичными для них, в то же время оставаясь абсолютно безопасными для людей, животных и окружающей среды.

Реклама

Для приготовления настоя полыни измельчить 1 кг свежей полыни (или 300 г сушеной) и залить 10 литрами горячей воды. Настаивать смесь нужно в течение 24 часов, после чего процедить. Этот настой эффективно отпугивает жуков благодаря горьким веществам в составе полыни. Для применения опрыскивайте растения раз в неделю или после дождя.

Для приготовления настоя древесной золы смешайте 1 стакан золы с 10 литрами горячей воды и добавьте 1 столовую ложку хозяйственного мыла для лучшего прилипания. Тщательно перемешайте и настаивайте смесь 2-3 часа. повторяя обработку каждые 7–10 дней.

Для приготовления настоя табачной пыли смешайте 200 г пыли с 10 л горячей воды и добавьте 50 г хозяйственного мыла. Настаивайте раствор в течение суток, затем хорошо перемешайте. Этот настой оказывает токсический эффект на колорадского жука, но безопасен для почвы. Опрыскивайте растения каждые 5-7 дней, особенно при активности жуков.