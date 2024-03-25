Как обращаться к ангелу-хранителю, чтобы получить защиту и осуществление мечт: 7 ключевых правил

О помощи и поддержке ангелов нужно просить правильно, тогда вы получите желаемое.
Существуют ли на самом деле ангелы-хранители? Этот вопрос становится актуальным для нас тогда, когда что-нибудь случается, и нам крайне нужна помощь. Наверное, немногие будут отрицать, что в нашей жизни все же есть те силы, которые способны оберегать и защищать. А чтобы получить помощь или охрану от ангела, его нужно правильно об этом попросить. Духовные наставники и эзотерики говорят, если наладить коммуникацию со своим ангелом-хранителем, тогда можно получить его "сопровождение" и ничего не бояться. Рассказываем о семи важных правилах, которые помогут наладить связь со своим ангелом-хранителем.
Как правильно просить своего ангела-хранителя о помощи: 7 ключевых правил
- Обходительное отношение. Ангелы-хранители относятся к тем силам, которые ведут нас в этой жизни. Их еще называют кураторами. Поэтому к ним следует относиться с уважением и не беспокоить по всяческим пустякам. Беседу с ними лучше вести мысленно, просто рассказывая о своей проблеме.
- Для ангелов существует несколько вариантов развития событий. Важно помнить, что жизнь многовариантна, поэтому ваша мечта может сбыться не так, как вы запланировали. Но ваш ангел-хранитель подберет лучший вариант именно для вас из всех возможных. Чтобы реализация вашего желания не навредила ни вам, ни другим людям.
- Если вы не знаете, как действовать в той или иной ситуации, спросите у ангела-хранителя мысленно, что вам делать. Ответ может прийти в ближайшее время несколькими способами. Это может быть подсказка вашего внутреннего голоса, отрывок фразы, песни, встреча со странным человеком. Это означает, что ваш ангел-хранитель дает вам подсказку, поэтому не стоит колебаться или бояться прислушиваться к ней.
- Вам дадут почувствовать верный путь к реализации задумки. Когда вы о чем-то просите или спрашиваете у своего ангела-хранителя и чувствуете, что уже получили ответ, не сомневайтесь. Следует приступать к решению вопроса тем путем, на который вам указывает ваш внутренний голос или внешние подсказки. Если у вас нет возможности осуществить задуманное, тогда следует подождать, ваш ангел поможет вам в решении вопроса.
- Не следует проверять силу ангелов. Не стоит проверять ангела-хранителя и задавать вопросы, на которые вы уже знаете ответ. За это вы можете получить наказание или потерять его защиту.
- Не спрашивайте своего ангела-хранителя, как вам разбогатеть. На такие вопросы вы можете не получить ответа. Если вы действительно хотите улучшить материальное положение, лучше спросить о том, как вы можете выйти на путь своего благополучия. Тогда вам будет указан лучший и самый легкий путь к вашему материальному достатку.
- Чтобы ангел-хранитель всегда был с вами и помогал во всем, надо утром читать молитву. Умываясь, проговорите о себе: «Ангел мой, будь со мной. Буду с верой в сердце жить и с тобой дружить».
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