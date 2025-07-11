Как обрезать малину летом, чтобы в следующем году собрать на 10 кг больше ягод

Как правильно обрезать малину летом / © pixabay.com

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Именно летом видно, какие побеги уже отдали свой урожай, а какие только набираются силы. Если в этот период правильно обрезать кусты малины, в следующем году вы сможете получить на 40% больше ягод, и они будут значительно больше и слаще. К тому же, ветви станут крепче и не будут ломаться под тяжестью плодов. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».

Как правильно обрезать малину после сбора урожая

Избавьтесь от старых побегов. Их легко узнать, они темные, сухие, иногда с трещинами. Вырезайте их полностью под самый корень, не оставляя пней.

Проредите молодые побеги. Если молодая поросль слишком густая, это истощает куст. Оставляйте только 5-7 сильнейших ветвей, остальные обрезайте. Благодаря этому растение сосредоточится на развитии ягод и не будет тратить силы на зеленую массу.

Укоротите верхушки молодых побегов. Если они вытянулись слишком высоко, обрежьте кончики. Это стимулирует рост боковых веточек, на которых впоследствии появится еще большее количество ягод.

Какие еще советы по уходу за малиной

Соберите опавшие листья и обрезки. Их следует убрать с участка во избежание болезней. Можно высушить и сжечь или отправить в компост.

Подживите кусты после обрезки. Идеально подойдут перегной, настой древесной золы или специальные органические удобрения. Это поможет укрепить кусты перед зимними холодами.

Повторная обрезка весной. В мае следующего года обрежьте верхушки побегов еще на 10-15 см — это снова активизирует боковые ветки и увеличит урожай.