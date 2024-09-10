Как обрезать малину в сентябре: сделайте эти 3 вещи – и следующий сезон удивит богатым урожаем

Следует знать, чем больше куст малины будет иметь побегов и листьев, тем меньше и кислее будут ягоды.

Малина – неприхотливый кустарник, совершенно не нуждающийся в каком-либо профессиональном уходе или специальных условиях для выращивания. Потому растет на приусадебных участках многих украинских хозяев. Однако, чтобы собирать богатый урожай, за малиной все же нужно ухаживать, особенно после плодоношения. И один из важнейших периодов для этого именно сентябрь. Чтобы в следующем году собрать несколько ведер сочных ягод, нужно осенью правильно обрезать кусты.

Зачем обрезать малину осенью, как правильно это делать

Чтобы кусты малины были здоровыми и хорошо плодоносили, их нужно обязательно обрезать именно в сентябре. Опытные хозяева никогда не пропускают эту важную процедуру, поэтому и собирают богатый урожай.

Что нужно сделать с кустами малины в сентябре.

Борьба с вредителями и болезнями. Об этом мало кто знает, но осенью практически все насекомые, являющиеся причиной болезни малины, скапливаются на верхушках листьев. До первых заморозков вредители остаются на листьях, затем падают на почву и зимуют там. Это также относится к грибкам. Чтобы уничтожить вредителей, нужно удалять верхушку куста, тогда они не смогут попасть в почву и активизироваться весной.

Об этом мало кто знает, но осенью практически все насекомые, являющиеся причиной болезни малины, скапливаются на верхушках листьев. До первых заморозков вредители остаются на листьях, затем падают на почву и зимуют там. Это также относится к грибкам. Чтобы уничтожить вредителей, нужно удалять верхушку куста, тогда они не смогут попасть в почву и активизироваться весной. Зачистка куста. В вегетационный период кустарник разрастается, а к началу осени может превратиться в чащу. Тогда от кустов малины больших сладких ягод можно не ожидать. Если вы хотите получать хороший урожай из малинника, он должен быть очищен и обрезан. Эксперты рекомендуют оставлять на кусте не больше семи побегов, а остальные удалять. Также следует очищать и разрыхлять междурядья, чтобы корневая система получала кислород и максимальное количество питательных веществ.

В вегетационный период кустарник разрастается, а к началу осени может превратиться в чащу. Тогда от кустов малины больших сладких ягод можно не ожидать. Если вы хотите получать хороший урожай из малинника, он должен быть очищен и обрезан. Эксперты рекомендуют оставлять на кусте не больше семи побегов, а остальные удалять. Также следует очищать и разрыхлять междурядья, чтобы корневая система получала кислород и максимальное количество питательных веществ. Увеличение урожайности. Здесь следует выбирать один из двух вариантов, и вот почему. На ремонтантных кустах ягоды формируются на молодых однолетних стеблях. Другие сорта малины могут приносить плоды на двухлетних побегах. Поэтому опытные хозяева рекомендуют либо полностью обрезать малину в конце сентября, срезая наземную часть, либо оставлять побеги высотой 30 сантиметров. Такая обрезка одинаково хорошо повлияет на рост куста и формирование ягод в следующем сезоне.

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