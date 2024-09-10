Как обрезать малину в сентябре: сделайте эти 3 вещи – и следующий сезон удивит богатым урожаем

Следует знать, чем больше куст малины будет иметь побегов и листьев, тем меньше и кислее будут ягоды.
Малина – неприхотливый кустарник, совершенно не нуждающийся в каком-либо профессиональном уходе или специальных условиях для выращивания. Потому растет на приусадебных участках многих украинских хозяев. Однако, чтобы собирать богатый урожай, за малиной все же нужно ухаживать, особенно после плодоношения. И один из важнейших периодов для этого именно сентябрь. Чтобы в следующем году собрать несколько ведер сочных ягод, нужно осенью правильно обрезать кусты.
Зачем обрезать малину осенью, как правильно это делать
Чтобы кусты малины были здоровыми и хорошо плодоносили, их нужно обязательно обрезать именно в сентябре. Опытные хозяева никогда не пропускают эту важную процедуру, поэтому и собирают богатый урожай.
Что нужно сделать с кустами малины в сентябре.
- Борьба с вредителями и болезнями. Об этом мало кто знает, но осенью практически все насекомые, являющиеся причиной болезни малины, скапливаются на верхушках листьев. До первых заморозков вредители остаются на листьях, затем падают на почву и зимуют там. Это также относится к грибкам. Чтобы уничтожить вредителей, нужно удалять верхушку куста, тогда они не смогут попасть в почву и активизироваться весной.
- Зачистка куста. В вегетационный период кустарник разрастается, а к началу осени может превратиться в чащу. Тогда от кустов малины больших сладких ягод можно не ожидать. Если вы хотите получать хороший урожай из малинника, он должен быть очищен и обрезан. Эксперты рекомендуют оставлять на кусте не больше семи побегов, а остальные удалять. Также следует очищать и разрыхлять междурядья, чтобы корневая система получала кислород и максимальное количество питательных веществ.
- Увеличение урожайности. Здесь следует выбирать один из двух вариантов, и вот почему. На ремонтантных кустах ягоды формируются на молодых однолетних стеблях. Другие сорта малины могут приносить плоды на двухлетних побегах. Поэтому опытные хозяева рекомендуют либо полностью обрезать малину в конце сентября, срезая наземную часть, либо оставлять побеги высотой 30 сантиметров. Такая обрезка одинаково хорошо повлияет на рост куста и формирование ягод в следующем сезоне.
Читайте также:
Что обязательно нужно сделать с розами в сентябре: совет опытного садовода
С каких овощей нельзя собирать семена, потому что урожая не будет: советы агрономов