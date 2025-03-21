Как обрезать персиковое дерево весной, чтобы получить большой урожай сладких плодов

За этим плодовым деревом необходимо правильно ухаживать, тогда оно будет радовать богатым урожаем больших и сочных плодов.

Чтобы деревья давали обильный урожай, их нужно обрезать весной, такая процедура укрепляет здоровье растения. Формирование кроны путем обрезки будет стимулировать активное плодоношение, предотвращать развитие многих заболеваний, а также позволит свободно циркулировать воздуху внутри ветвей. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Мы-Украина", как правильно обрезать персиковое дерево, чтобы оно обильно плодоносило и не болело.

Когда лучше обрезать персиковое дерево

Лучше всего обрезать персиковые деревья тогда, когда почки находятся в состоянии покоя и еще не началось активное сокодвижение. Для каждого региона это будет свой период – с начала до конца марта. Следует успеть провести процедуру обрезки, чтобы плодовое дерево не потеряло много энергии на заживление ран, иначе урожая может не быть.

Как правильно обрезать персиковое дерево: пошаговая инструкция

Сначала нужно определить, какой вид обрезки необходим дереву. Если нужно сформировать крону, нужно выбрать три-четыре ветки и срезать их на треть либо половину длины. Это поможет спровоцировать их дальнейший рост. Следует удалить все ветви, которые растут во внутрь или перекрещиваюются между собой. Необходимо провести санитарную обрезку, если она нужна. Все пораженные и сухие ветки, а также "жировые" побеги, не имеющие плодовых почек, нужно удалить. Старому дереву необходима омолаживающая обрезка. Следует сократить треть старых ветвей и укоротить другие для стимуляции роста.

Как ухаживать за персиковым деревом после обрезки веток

После проведения процедуры обрезки, плодовому дереву необходим дополнительный уход. Места срезов нужно обязательно обработать садовым варом, так во внутрь ткани дерева не попадет инфекция. После обрезки персик следует подпитать азотными и калийными удобрениями, приствольный круг замульчировать, чтобы сохранить влажную почву и защитить корневую систему от резких перепадов температуры.

Читайте также:

Чтобы лук вырос большим и его было много, положите в лунки эту подкормку

Какие деревья ни в коем случае нельзя белить весной, потому что они погибнут