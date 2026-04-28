Как обрезать ремонтантную малину, чтобы получить щедрый урожай

Как обрезать ремонтантную малину

Долгие годы я не могла понять, почему моя ремонтантная малина плодоносит гораздо хуже, чем на соседнем участке. Сорта схожи, земля одинаковая, поливаем тоже в одно время. Секрет раскрылся только тогда, когда я внимательно присмотрелась, как именно сосед производит весеннюю обрезку.

Ремонтантная малина устроена иначе, чем обычная, поэтому стандартный подход здесь не работает. Если вы хотите получать по два килограмма ягод с каждого куста, следует просмотреть свою стратегию.

Как обрезать ремонтантную малину: что выбираем — один или два урожая

Первое, что нужно сделать — выбрать модель выращивания. Ремонтантная малина может давать ягоды по двум схемам.

Двухлетний цикл – прошлогодние побеги дают урожай в июле, а молодой прирост — осенью. Это звучит заманчиво, но куст тратит слишком много сил на два этапа. В результате оба урожая получаются посредственными.

Однолетний цикл (золотой стандарт). По этой схеме осенью или ранней весной все побеги вырезаются под корень. Куст стартует с нуля. Это дает один, но очень мощный урожай. Для большинства регионов Украины этот метод подходит лучше всего, ведь позволяет получить большую сладкую ягоду.

Когда с земли тянется молодая поросль, важно не жалеть растение. Нужны только сильные, толстые побеги с короткими расстояниями между почками. Тонкие и клонкие веточки только отбирают питание.

Главное правило орбризания – на один погонный метр ряда оставляйте не более 5-6 самых крепких побегов. Оставляющие по двенадцать, потом удивляются мелким ягодам. Загущенный кустарник плохо проветривается, а каждый побег получает критически мало солнечного света.

Для дополнительной защиты от болезней обязательно обрывайте нижние листья на высоту 25-30 сантиметров от земли. Это значительно улучшает вентиляцию в самой уязвимой зоне у корней.

Ошибка, которая ворует урожай: можно ли обрезать верхушки

Одно из самых распространенных заблуждений — укорачивать молодые побеги ремонтантной малины. Запомните: верхушки трогать нельзя! Плодовые почки у таких сортов расположены по всей длине стебля, включая самый верх. Отрезав макушку, вы собственноручно выбрасываете значительную часть будущего урожая.

Три шага после обрезки малины, которые увеличат урожай

После завершения обрезки и прореживания кустов необходимо немедленно позаботиться об условиях их быстрого старта.

Первоочередным шагом является мульчирование почвы, причем слой органики должен быть достаточно солидным — около 8–10 сантиметров. Это критически важно для ремонтантной малины, поскольку такое «одеяло» надежно удерживает влагу у корней и защищает его от перегрева.

Параллельно с этим следует провести подвязку молодых стеблей к обоям, пока они сохраняют свою естественную гибкость, это обеспечит правильную форму куста и равномерное освещение каждой ветки.

Завершающим этапом базового ухода является интенсивная подкормка, которая даст растению ресурс для мощного рывка. Наилучший результат демонстрирует настой куриного помета, разведенный в пропорции 1 к 20 или раствор мочевины из расчета 30 граммов на ведро воды. Такие азотные добавки в начале сезона служат фундаментом для будущего урожая.

Помимо стандартных процедур, существует проверенный метод, позволяющий выиграть у природы до трех недель времени. Как только с участка сходит снег, обои накрывают легким агроволокном плотностью 17–23 г/м². Благодаря созданию благоприятного микроклимата поросль начинает активно расти на 10–14 дней раньше обычных сроков. Практика показывает, что такой подход позволяет начать сбор первых ягод уже в начале августа, что особенно важно для того, чтобы малина успела полностью отдать урожай до наступления осенних заморозков.

