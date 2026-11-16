Как обрезать ремонтантную малину осенью, чтобы собирать ягоды дважды в год

Обрезка ремонтантной малины

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Ремонтантная малина может плодоносить до самых заморозков, однако от правильной обрезки зависит, когда появятся ягоды в следующем году. Одни садоводы полностью срезают все побеги осенью, другие оставляют их зимовать. Оба способа имеют свои преимущества, однако важно понимать, как они влияют на будущий урожай.

Специалисты объясняют, что ремонтантную малину можно обрезать после завершения вегетации осенью или в конце зимы — в начале весны. При этом способ обрезки определяет, давать ли растение один основной урожай, будет ли плодоносить дважды за сезон. Об этом говорится в рекомендациях Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS).

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Чем ремонтантная малина отличается от обычной

Главное отличие состоит в том, на каких стеблях появляются ягоды и сколько раз в сезон можно собирать урожай.

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Обычная малина плодоносит один раз в год, преимущественно летом. Причем ягоды появляются на выросших еще в прошлом году стеблях. То есть в первый год стебель растет, а во второй — дает ягоды. После плодоношения оно отмирает.

Ремонтантная малина может давать ягоды уже в первый год роста стебля. К примеру, весной появляется молодой побег, в течение лета он растет, а в конце лета или осенью на его верхней части созревают ягоды.

Если осенью этот побег не срезать, он перезимует и следующим летом сможет дать еще один урожай. На этот раз ягоды появятся на нижней части стебля, который раньше не плодоносил.

Одновременно весной вырастут новые молодые побеги, на которых в конце лета или осенью появятся ягоды.

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Итак, ремонтантная малина позволяет получить два урожая за сезон: первый — летом на прошлогодних стеблях, второй — в конце лета или осенью на новых. Однако для этого нужно правильно обрезать кусты. Если срезать все стебли у земли, в следующем году будет всего один, осенний урожай.

Когда лучше обрезать ремонтантную малину осенью

Поскольку ремонтантная малина может давать один или два урожая за сезон, перед обрезкой нужно определиться, какой результат вы хотите получить.

Если необходим только один урожай в конце лета или осенью, все стебли можно полностью срезать после завершения плодоношения. Следующей весной вырастут новые побеги, на которых и появятся ягоды.

Если хочется собирать малину дважды — летом и осенью, полностью срезать кусты нельзя. Часть стеблей нужно оставить зимовать, чтобы следующим летом они дали первый урожай.

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Когда браться за секатор

В Украине осеннюю обрезку ремонтантной малины обычно производят в конце октября или в ноябре. Главное — дождаться, когда кусты закончат плодоносить, прекратят расти и сбросят большинство листьев.

Если осень теплая, а на стеблях еще созревают ягоды, торопиться не нужно. Лучше дождаться завершения плодоношения.

Одновременно обрезку можно перенести на конец зимы или начало весны. Это нужно сделать до того, как малина станет активно расти и выпускать новые побеги.

Следовательно, осенняя и ранневесенняя обрезка могут быть одинаково уместны. Важнее правильно выбрать способ, срезать все стебли для одного урожая или оставить часть двух периодов плодоношения.

Как правильно обрезать ремонтантную малину для одного урожая

Самый простой способ ухода за ремонтантной малиной — полностью срезать все побеги после завершения вегетации.

В этом случае растение в следующем году будет формировать ягоды на новых стеблях, которые вырастут весной.

Как провести обрезку? Дождитесь завершения плодоношения и перехода малины в состояние покоя. Подготовьте острый и чистый секатор. Срежьте все стебли у поверхности грунта, не повреждая основание куста. Уберите срезанные побеги из малинника.

При необходимости замульчивайте землю хорошо перепревшим компостом или другим органическим материалом.

Весной из корневой системы вырастут новые побеги, которые к концу лета или осенью дадут ягоды.

Такой способ имеет несколько преимуществ. Он упрощает уход за малинником, уменьшает загущение и помогает убрать старые стебли, на которых могут зимовать вредители и возбудители заболеваний.

Полная обрезка особенно удобна, если на участке уже растет обычная летняя малина. Тогда летом можно собирать ягоды с нее, а в конце сезона — из ремонтантных сортов.

Как обрезать ремонтантную малину, чтобы получить два урожая

Чтобы получить два урожая малины за сезон, нужно оставить часть стеблей на следующий год. Тогда ягоды будут появляться летом на прошлогодних стеблях, а осенью — на выросших весной новых.

Вот что нужно делать в течение года.

Осенью — после сбора последних ягод внимательно осмотрите куст и разделите стебли на две группы. Старые стебли, на которых ягоды уже были летом, полностью срежьте у земли. Они больше не будут плодоносить. Молодые стебли, на которых ягоды появились осенью, оставьте зимовать. Следующим летом они смогут дать еще один урожай.

Если в этом году малина плодоносила только осенью, здоровые стебли оставляют все.

Ранней весной — до появления новых побегов. Осмотрите перезимовавшие стебли. Оставьте самые крепкие — примерно 6–8 на каждый метр ряда, а слабые и поврежденные удалите.

На оставленных стеблях срежьте только верхушки, где прошлой осенью были ягоды. Нижнюю часть сохраните: там летом появится новый урожай.

Летом — после сбора первого урожая. Когда прошлогодние стебли перестанут плодоносить, полностью срежьте их у земли. Выросшие этой весной молодые стебли оставьте. Они дадут ягоды в конце лета или осенью.

После этого цикл повторяется – осенью снова удаляют только старые стебли, которые плодоносили летом, а молодые оставляют зимовать.

Таким образом, осенью нужно срезать только те стебли, с которых уже собирали ягоды летом. Стебли с осенними ягодами оставляют до следующего года.

Следует учитывать, что два урожая лучше всего получать из взрослых, здоровых кустов. Молодые растения могут не выдержать такой нагрузки. Кроме того, при ранних заморозках часть осенних ягод может не успеть достичь, поэтому два урожая не всегда означают большее общее количество ягод.

Один урожай или два: какой способ обрезки лучше

Выбор зависит от сорта, состояния кустов и того, когда садовник хочет собирать ягоды.

Полная обрезка позволяет получить один основной урожай в конце лета или осенью. Этот способ проще и требует меньше ухода.

Частичная обрезка позволяет растянуть плодоношение на два периода. Первые ягоды появляются летом на прошлогодних побегах, а последующие осенью на новых. Однако летний урожай обычно бывает скромнее, а осеннее плодоношение может несколько уменьшаться из-за дополнительной нагрузки на куст.

Для молодых или слабых растений целесообразнее выбирать полную обрезку. А два урожая можно планировать на хорошо укорененных, сильных кустах, растущих в благоприятных условиях.

Можно ли оставить обрезку ремонтантной малины до весны

Да, полную обрезку ремонтантной малины можно провести и весной.

Если осенью не было возможности убрать побеги, их можно оставить зимовать, а срезать в конце зимы или ранней весной. Главное — завершить работу до начала активного роста, чтобы не повредить молодые побеги.

В то же время, если на стеблях заметны признаки заболеваний, поврежденные части лучше удалить раньше, чтобы уменьшить риск распространения инфекций.

Для малины, которую выращивают ради одного осеннего урожая, разница между полной обрезкой в период покоя осенью и в конце зимы обычно не принципиальна.

Как ухаживать за ремонтантной малиной после обрезки

После обрезки необходимо убрать с малинника срезанные побеги, сорняки и растительные остатки.

Для сохранения влаги и улучшения структуры почвы можно использовать мульчу из хорошо перепревшего компоста. В то же время не следует засыпать толстым слоем мульчи самое основание кустов.

Поздней осенью также не следует вносить большие дозы азотных удобрений, которые могут провоцировать нежелательный рост растений перед зимой.

Весной нужно проконтролировать густоту молодой поросли. Если побеги растут слишком плотно, более слабые из них следует удалить, чтобы обеспечить остальным достаточно света и пространства.

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