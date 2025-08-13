Как обрезать розы, чтобы они зацвели во второй раз: простой секрет садоводов

Розы. / © Freepik

Розы – украшение каждой клумбы. Впрочем, эти цветы нуждаются в хорошем уходе: поливать, удобрять и, что важно, обрезать после цветения. Эта процедура не только обеспечивает повторное цветение, но и делает кусты устойчивыми к болезням.

Как и когда нужно обрезать розы, пишет издание Kobieta w INTERIA.PL.

Обрезать розы после цветения очень важно не только с эстетической точки зрения. Прежде всего, эта обработка будет стимулировать растение к появлению новых побегов и обеспечит дальнейшее цветение. Кроме того, отрезание уже отцветших цветов предотвратит развитие грибковых заболеваний и появление возбудителей болезней.

Время обрезки роз имеет решающее значение. Лучше всего делать это сразу после первого периода цветения, который приходится на июнь и июль. Зато садоводы не советуют заниматься обрезкой. позже первой половины сентября, потому что существует риск заражения и повреждения кустов заморозками.

Если вы решили обрезать розы, то лучше всего это делать до полудня, когда ткани растения наиболее гибкие. Важно, чтобы солнце не было палящим, но в то же время - не шел дождь.

Как обрезать розы

Возьмите острые секаторы и соблюдайте осторожность, чтобы не делать это слишком глубоко. Во время обрезки следует избавиться:

Вот от чего хорошо избавиться:

отцветших соцветий (срезать на 0,5-1 см выше первого развитого листа с пятью меньшими листочками)

больные, засохшие побеги

побеги, растущие в центр куста.

После обрезки следует обогатить почву калийно-фосфорным удобрением и применять опрыскивание для предотвращения возможных грибковых заболеваний.

