Яблоня

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Удаление сухих, сломанных ветвей и трущихся друг о друга оздоравливает крону яблони , а правильно прореженное дерево получает больше света и воздуха для качественных плодов.

О санитарной обрезке и выборе времени для работы пишут специалисты Университета Миннесоты .

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После ноября хорошо видно, как расположены ветви. Можно найти изломы, заметить трение и рассмотреть побеги, растущие до середины дерева. Такой обзор помогает разделить работу на срочное удаление поврежденного и будущее формирование кроны.

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Для холодного климата специалисты советуют провести основную обрезку яблони в конце зимы, перед началом весеннего роста. Так свежие раны остаются открытыми меньше времени до начала зарастания. Осенние и раннезимние срезы чаще подсыхают и ткани у них могут отмирать. Британские специалисты RHS определяют более широкое окно – период покоя после ноября и до возобновления роста.

Как распознать лишние ветви и сделать правильный срез

У дерева сначала оцените состояние веток, затем беритесь за инструмент. Сухая веточка, излом и здоровый побег, только загущающий крону, нуждаются в различных решениях. Большие, высокие или опасные ветки у проводов поручите специалистам коммунальной службы.

Осмотрите крону после ноября. Найдите сломанные и подозрительно сухие ветви, места, где побеги перекрещиваются и трутся, и сильные приросты, направленные внутрь кроны. Отделите, очевидно, поврежденные части от здоровых ветвей, которые можно проредить во время плановой обрезки.

Проверьте подозрительную мелкую веточку. Аграрии советуют осторожно соскоблить ногтем или ножом совсем маленький участок коры. Зеленая и влажная ткань под ней означает, что эта часть жива; сухая коричневая может указывать на отмершую древесину. Дополнительно легонько согните мелкую веточку – живая древесина гнется, мертвая становится ломкой и легко переламывается.

Разделите санитарную работу и формирование. Осенью сосредоточьтесь на доступных сухих и сломанных ветках. Здоровые побеги, трущиеся или растущие внутрь кроны, определите для последующего прореживания в конце зимы. Так вы заранее увидите, где кроне не хватает пространства, и сохраните основную формовку до рекомендуемого срока.

Срежьте доступную сухую или сломанную ветку, сохранив наплыв у основания. Выберите острый инструмент по толщине ветки – секатор, сучкорез или садовую пилу. Наплыв должен остаться на дереве, а срез пройти сразу за ним, со стороны ветки. Сохранившиеся ткани у основания помогают ране лучше зарастать. Если ветку нужно укоротить, обрезайте до бокового ответвления.

Определите, что останется после зимнего прореживания. Из двух трущихся веток сохраните лучше расположенную, направленную наружу, если она не имеет сильных повреждений. Для удаления наметьте сильные побеги, растущие в центр. Молодые боковые побеги оставляйте, если они не перекрещиваются и не загущают крону — на второй год они могут заложить плодовые почки. Ориентир для обычной зимней обрезки взрослой яблони – около 10–20% кроны, в зависимости от силы роста дерева; эта рекомендация касается именно плановой зимней работы.

Почему после сильной обрезки вырастают «метлы»

Слишком сильная обрезка провоцирует рост многочисленных вертикальных побегов — волчков. Они снова загущают крону, которую садовник пытался разредить. При обрезке «метелл» на плодовых деревьях лучше постепенно выбирать лишние побеги и оставлять удачно расположенные боковые ответвления. Уменьшение высоты и густоты старого дерева распределите на несколько сезонов.

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