Как обустроить кухню без навесных шкафов: оригинальные идеи и тенденции дизайна

Кухня / иллюстративное фото / © www.freepik.com/free-photo

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Современный дизайн интерьеров всё чаще отходит от классической планировки кухонь с массивной навесной мебелью, следуя мировому тренду в пользу свободного и практичного пространства.

По информации польского издания Deccoria, навесные шкафы значительно перегружают помещение, поэтому эксперты советуют заменять их открытыми полками или полностью освобождать стены над рабочей поверхностью, предварительно продумав новые места для хранения кухонной утвари.

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Однако ещё до начала ремонтных работ важно тщательно спланировать, где именно будет размещена вся ваша кухонная посуда и бытовая техника.

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Чем можно заменить шкафы над кухонной столешницей

Выбор зависит от размеров помещения, количества кухонной утвари и частоты использования конкретных предметов в быту.

Наиболее востребованным заменителем стандартных мебельных гарнитуров считаются открытые полочки. На таких конструкциях из дерева или металла удобно хранить повседневную посуду, чашки, а также ёмкости со специями и крупами.

Если нет необходимости в дополнительных местах для хранения, кухонный фартук можно превратить в главную изюминку интерьера. Узорчатая плитка, выразительная фактура или насыщенный оттенок краски станут прекрасным визуальным акцентом, который особенно выигрышно смотрится в кухнях-гостиных и открытых пространствах.

Настенные планки с крючками позволяют удобно разместить кухонные принадлежности, лопатки и полотенца. На более прочных конструкциях можно подвесить чашки или лёгкие сковородки, что позволяет держать необходимые мелочи под рукой и оставлять рабочую поверхность полностью свободной.

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Еще одним отличным решением для организации пространства на кухне могут стать вместительные выдвижные ящики и шкафы от пола до потолка. В таких шкафах удобно хранить долгосрочные запасы продуктов и бытовую технику, которой вы пользуетесь лишь изредка. Отличной альтернативой также станет компактная кладовая или специально оборудованный уголок.

При наличии подходящей планировки зону над рабочей поверхностью можно обустроить в виде полноценного окна. Это отличное решение позволит наполнить помещение естественным светом и обеспечит хороший обзор двора или природы за окном.

Альтернативным компромиссом могут стать шкафчики со стеклянными дверцами, которые не перегружают пространство и придают ему легкость. За таким стеклом красиво смотрится любимая посуда, которая при этом надежно защищена от скопления пыли.

Ранее ТСН.ua писал о том, что сидячие ванны становятся всё более популярными благодаря своей безопасности и компактности, однако перед их покупкой стоит учесть несколько существенных нюансов.

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