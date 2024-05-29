Как обычные кухонные губки помогут при отсутствии электроснабжения: вы бы и не догадались

Если положить несколько чистых кухонных губок в морозильную камеру, то они могут помочь вам при выключении электроэнергии.

Наверное, у многих возник вопрос: зачем же замораживать кухонные губки? Ведь эти вещи изготовлены для того, чтобы помогать нам мыть грязную посуду. Проявляющийся в этом действии есть смысл, и незаурядный.

Если взять 3-4 чистых кухонные губки, пропитать их обычной водой из-под крана, затем положить в отдельные пакетики с застежкой и отправить в морозильную камеру, они помогут справиться с довольно актуальной проблемой украинцев.

Дело в том, что вода в губках замерзает. Когда у вас выключат электроэнергию, вы сможете извлечь эти губки из морозильной камеры и положить между продуктов (в холодильнике или опять же в морозилке). Губки будут выступать в роли элементов охлаждения, поэтому продукты в холодильнике не будут так быстро портиться при отсутствии света.

Замороженные кухонные губки пригодятся также в том случае, если вы будете собираться с семьей на природу. Их можно разложить в пакеты с продуктами, чтобы те не так быстро портились в тепле.

А еще губки после морозильной камеры будут очень полезны семьям, где есть маленькие дети. Как известно малыши часто подвижны, многие бегают и могут получать ушибы и синяки. В таком случае нужно как можно быстрее приложить к поврежденной области что-нибудь ледяное. Кухонная губка из морозильной камеры будет оттаивать, но не будет течь, ведь сразу впитает у себя лишнюю жидкость. Дети не будут капризничать, а проблема с ушибом будет быстро решена.

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