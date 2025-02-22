Как обычный лимон поможет избавиться от серьезной проблемы: что с ним нужно делать

В холодное время эти назойливые создания ищут теплые и сытые места, поэтому массово перебираются в человеческие дома. Они пробираются через щели в полу и стенах, проникают через подвалы, канализацию и сточные трубы.

Особенно их привлекает тепло от электроприборов, поэтому чаще всего их можно встретить на кухне. Один из простых способов избавиться от нежелательных гостей – воспользоваться обычным лимоном.

Этот метод пригодится тем, кто не хочет использовать химические средства, такие как аэрозоли, гели, порошки или жидкости для борьбы с насекомыми. Лимон полностью безопасен как для экологии, так и для здоровья человека.

Это его главное преимущество химическим препаратам. Несмотря на это, цитрусовый плод оказывается не менее эффективным в борьбе с тараканами.

Достаточно нарезать лимон на кусочки и нанизать на нить (по 4–5 ломтиков). После этого нужно разложить или подвесить эти «ловушки» в местах, где замечали тараканов.

Поскольку эти насекомые терпеть не могут запах лимона, они больше не вернутся в дом, пропитанный его ароматом.

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