Как обычный носок спасет яблоню от тли и муравьев: сделайте так и ни одна химия не понадобится

Садоводы рассказали о "ловчих поясах", которые используются для сбора и уничтожения муравьев на ветвях и стволах плодовых деревьев. Как вам помогут носки — читайте дальше в материале.

Ловчие пояса бывают липкими (с использованием клея), защитными и для отпугивания, а также их иногда пропитывают инсектицидами.

Если говорить о липких поясах, то их обустраивают с добавлением специально высыхающего клея. Наносят клей на полоску ткани, бумаги, нетканного материала или даже непосредственно на ствол дерева опоясывающим ободком.

Защитные ловчие пояса используют другие вещества вместо клея. К примеру, масло. Благодаря маслу муравьи не могут преодолеть пояс, ведь им неприятна его вязкая консистенция. Пояс из масла на дереве нужно делать шириной примерно 10-12 см. Подойдет любое растительное масло. Часто к ней добавляют печную сажу или резко пахнущие вещества (солярка и т.п.).

Из куска ткани вырезают пояс, смачивают его в растительном масле с другими веществами, связывают на ствол дерева. Для этих целей очень хорошо подходят старые носки, разрезаемые по спирали. Муравьям не понравится растительное масло и резкий запах. По мере испарения жидкости через 10-14 дней утечку нужно обновить. Также пояса можно раскладывать под деревьями на земле, это гарантированно обеспечит защиту от вредителей.

Как использовать ловчий пояс из старого носка? Прежде всего изготовляют и развешивают такие пояса тогда, когда держится температура +5. В это время насекомые еще не вылезли из земли и не вылезли на дерево. Место под пояс тщательно готовится – для этого старая кора зачищается и убирается.

Важно обратить внимание, что такую ловушку для муравьев и тли завязывают на высоте 0,3-0,5-1,0-1,5 метров. На одном стволе должно быть не менее 2 поясов.

Чтобы ловчий пояс плотно прилегал к коре, рекомендуется использовать подложку, например поролон или пенополистирол. Щели замазываются глиной или пластилином.

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