Как очистить чайник от накипи: справится лучше уксуса

Электрические чайники требуют регулярной очистки / © Credits

Во время длительного пользования чайником все сталкиваются с накипью, которая образуется даже от фильтрованной воды. Из-за отложения нагревательный элемент перегружается, вода закипает медленнее, а расход электроэнергии растет.

Когда на внутренних стенках чайника образуется накипь, обычная жидкость для мытья посуды уже не справляется с такой задачей. В схожих ситуациях эффективным решением становится лимонная кислота.

Лимонная кислота

Чтобы приготовить раствор, нужно 2 чайные ложки лимонной кислоты развести в 1 литре воды. Заливаем его в чайник и кипятим. В конце нужно слить воду, налить чистую и еще раз довести до кипения. В результате весь налет снимется со стенок чайника.

Главные преимущества этого метода:

Отсутствие запаха: вместо едкого аромата уксуса вы получаете легкий цитрусовый запах.

Высокая эффективность: Лимонная кислота отлично растворяет минеральные отложения.

Дешевизна: Лимонный сок или порошковая лимонная кислота часто доступнее специализированных средств.

