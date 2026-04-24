Как очистить чайник от накипи: справится лучше уксуса
Этот способ очищения подходит для любого типа чайника. Для лучшего результата используйте горячую воду.
Во время длительного пользования чайником все сталкиваются с накипью, которая образуется даже от фильтрованной воды. Из-за отложения нагревательный элемент перегружается, вода закипает медленнее, а расход электроэнергии растет.
Когда на внутренних стенках чайника образуется накипь, обычная жидкость для мытья посуды уже не справляется с такой задачей. В схожих ситуациях эффективным решением становится лимонная кислота.
Лимонная кислота
Чтобы приготовить раствор, нужно 2 чайные ложки лимонной кислоты развести в 1 литре воды. Заливаем его в чайник и кипятим. В конце нужно слить воду, налить чистую и еще раз довести до кипения. В результате весь налет снимется со стенок чайника.
Главные преимущества этого метода:
Отсутствие запаха: вместо едкого аромата уксуса вы получаете легкий цитрусовый запах.
Высокая эффективность: Лимонная кислота отлично растворяет минеральные отложения.
Дешевизна: Лимонный сок или порошковая лимонная кислота часто доступнее специализированных средств.
Раньше мы писали о том, как быстро и просто избавиться от накипи в чайнике. Больше советов читайте в новости.