Как очистить дом от шерсти любимцев без пылесоса: проверенные методы

Как избавиться от шерсти

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Жизнь с пушистыми любимцами доставляет много радости, но шерсть на мебели, коврах и одежде становится постоянным вызовом для владельцев. Когда пылесос недоступен, сломался или просто не справляется с мелкими ворсинками, на помощь приходят простые, но очень эффективные бытовые средства.

Как почистить от шерсти мягкую мебель и текстиль

Самым простым и доступным инструментом для мягкой мебели является обычная резиновая перчатка для уборки или мытья посуды. Достаточно просто слегка смочить ее водой, стругнуть лишнюю влагу и провести рукой по дивану или креслу. Шерсть мгновенно сворачивается в аккуратные комочки благодаря статическому электричеству и трению резины, после чего его легко собрать и выбросить. Аналогично работает обычный медицинский или канцелярский скотч, а также специальные липкие валики для одежды, по которым удобно проходиться по текстилю небольшой площади.

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Как почистить ковровые покрытия

Если нужно собрать шерсть из ковра с коротким ворсом без пылесоса, отлично выручает обычная оконная швабра или скребок с резиновой насадкой для мытья окон. Двигая таким скребком по ковровому покрытию, вы буквально выжидаете и поднимаете на поверхность весь скрытый в глубине подшерсток, который очень легко собрать руками. Также для ковров хорошо подходит жесткая щетка для одежды, предварительно смоченная в воде с добавлением нескольких капель бельевого кондиционера. Кондиционер снимает статическое напряжение с ворсинок, делая их послушными, и они гораздо легче отлипают от ткани.

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Как очистить от шерсти деревянную мебель и пол

Для деревянной мебели, ламината и плитки лучшим решением станет влажная тряпка из микрофибры, но с определенным секретом. Микрофибра сама по себе прекрасно притягивает пыль и мелкую шерсть за счет своей текстуры, однако перед уборкой поверхность пола следует слегка сбрызнуть с пульверизатора водой с добавлением кондиционера для волос или антистатика. Это не только избавит поверхность статического заряда, который снова притягивает шерстинки, но и оставит в комнате приятный свежий аромат.

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