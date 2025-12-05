- Дата публикации
Как очистить духовку и плиту от стойких загрязнений: рецепт простой пасты из трех ингредиентов
Удалить стойкие пятна в духовке, на плите и даже одежде можно без применения дорогих средств. Сода, моющее средство и вода — эти три доступных ингредиента создают пасту, которая легко справляется даже с самыми сложными загрязнениями.
Стойкие пятна — настоящий кошмар для домовладельцев, и химические средства не всегда единственное решение. Популярная блогерша показала, как можно легко и без труда удалить даже самую сложную грязь. Для этого нужно всего три натуральных ингредиента.
Об этом пишет Daily Express.
Шантель Мила, также известная как @mama_mila_au в своем новом видео рассказала, как можно собственноручно сделать действенную пасту для чистки духовки, плитки и даже одежды от стойких загрязнений и пятен.
Как приготовить пасту
По словам Шантель, для начала нужно смешать один стакан пищевой соды с 1/3 стакана средства для мытья посуды и добавить к смеси одну столовую ложку воды. Затем следует перемешать все ингредиенты вместе, пока не образуется однородная паста.
Как отмечает девушка, смесь удаляет стойкие пятна в духовке, на плите и кухонных раковинах. Эту пасту также можно использовать для удаления пятен с одежды.
Для хранения этого средства, Шантель советует помещать его в герметичный контейнер.
По словам специалистов Home Baked Bliss эта паста является эффективной, ведь моющее средство и пищевая образуют «мощный очищающий дуэт».
Моющее средство работает как мостик: оно цепляется одновременно за воду и за жир (грязь). Оно как бы «разбивает» жир на мелкие капельки и окружает их, поднимая с поверхности. После этого грязь легко смывается вместе с водой.
Пищевая сода — это мягкий и безопасный порошок. Она «деликатно» соскабливает стойкие пятна, не повреждая поверхность. Кроме того, она поглощает и уничтожает неприятные запахи, а не просто перекрывает их.
Кроме того, по словам экспертов Home Baked Bliss, вы можете использовать эту пасту для чистки:
столовых приборов из нержавеющей стали;
чашек, которые запятнаны кофе или чаем;
микроволновой печи;
холодильника;
душа.
