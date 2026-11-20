Как очистить духовку от жира без трения — простой способ / © Credits

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Очистить духовку от застарелого жира и пригоревших остатков пищи можно без длительного трения и дорогих моющих средств. Для этого понадобится обычная таблетка для посудомоечной машины, которая поможет справиться даже с стойкими загрязнениями.

Об этом сообщило издание Express.

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Со временем на стенках духовки скапливаются жир и остатки пищи, которые под воздействием высоких температур превращаются в твердые коричневые пятна. Удалить их обычной водой сложно, поскольку пригоревший жир отталкивает влагу.

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Кроме того, при нагревании такие загрязнения могут вызывать неприятный запах, который может повлиять на вкус приготовленных блюд.

Справиться с этой проблемой помогут таблетки для посудомоечной машины. Они содержат щелочные компоненты, которые расщепляют жир и остатки пищи. Благодаря этому загрязнения легче удаляются без интенсивного трения поверхностей.

Как почистить духовку с помощью таблетки для посудомоечной машины

Сначала необходимо вынуть из духовки решетки, противни и другие съемные элементы. Их следует замочить в теплой воде, предварительно растворив в ней одну таблетку для посудомоечной машины.

Для очистки внутренних поверхностей можно использовать ещё одну таблетку. Её нужно слегка смочить водой и осторожно протереть загрязнённые участки.

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Есть и другой способ: измельчить таблетку, добавить немного воды до образования пасты и нанести полученную смесь на жирные пятна.

Средство рекомендуется оставить на 5–10 минут, чтобы его компоненты успели подействовать на загрязнения. После этого остатки пасты вместе с размягченным жиром нужно удалить влажной тряпкой.

Для дополнительной очистки в издании также рекомендуют использовать белый уксус: смочить им ткань и протереть поверхность.

В заключение духовку, а также предварительно замоченные решетки и противни необходимо тщательно очистить от остатков средства и высушить кухонным полотенцем.

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