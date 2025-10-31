ТСН в социальных сетях

Как очистить микроволновую печь за 5 минут: простой способ из подручных ингредиентов

Один лимон, немного воды и несколько минут — этого достаточно, чтобы микроволновая печь стала чистой и без запахов.

София Бригадир
Как почистить микроволновую печь

Как почистить микроволновую печь / © Credits

Микроволновая печь часто превращается в очаг жира, соусов и неприятных запахов. Но вернуть ей блеск и свежесть можно за несколько минут — без всяких агрессивных средств. Все, что нужно, — обычный лимон и немного воды.

Об этом сообщило издание Mirror.

Чтобы очистить микроволновку, нужно:

  • Взять несколько лимонов и разрезать их на кусочки.

  • Положить их в миску с водой.

  • Поместить сосуд в микроволновую печь и включить ее на 3-5 минут.

После нагрева пар, насыщенный лимонной кислотой, размягчает даже старый жир и налет. Далее достаточно протереть стенки влажной салфеткой из микрофибры — и микроволновка будет блестеть, еще и иметь приятный цитрусовый аромат.

В TikTok также распространены другие варианты: блогер Моник Пенья советует вместо лимона использовать белый уксус с каплями средства для мытья посуды или воду с палочками корицы — второй способ оставляет на кухне уютный зимний аромат.

Эксперты напоминают: после цикла нагрева вода в миске очень горячая, поэтому доставать ее стоит осторожно, чтобы избежать ожогов.

Напомним, ранее мы рассказывали, шесть способов, как помыть кухонные шкафчики без агрессивной химии.

