Как очистить радиатор от пыли за несколько минут: простой трюк поможет сэкономить

Как почистить радиатор перед отопительным сезоном / © pexels.com

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Перед началом отопительного сезона следует очистить радиаторы от пыли, накопившейся за месяцы простоя. Особенно много грязи может скапливаться между ребрами и в труднодоступных местах, куда сложно добраться обычной тряпкой.

Об этом сообщило издание Interia.

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Проблема становится особенно заметной после включения отопления. Нагретый воздух поднимается вверх вместе с частицами пыли, которые затем распространяются по комнате. Это сказывается на качестве воздуха и может вызывать дискомфорт у людей, склонных к аллергии.

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Грязь внутри батареи также может мешать ей нормально отдавать тепло. В результате радиатору требуется больше времени, чтобы прогреть помещение до нужной температуры, что может сказаться и на потреблении энергии.

Как удалить пыль с батареи без длительной чистки

Дотянуться тряпкой до узких промежутков между ребрами радиатора бывает сложно. Вместо этого для очистки можно использовать обычный фен, а чтобы пыль не разлетелась по полу, понадобится большой мешок для мусора.

Его следует прикрепить скотчем под радиатором, после чего включить фен на сильный поток и направить воздух на батарею сверху. Пыль из внутренних частей радиатора будет выдуваться вниз и попадать непосредственно в пакет.

Такой способ позволяет очистить участки, до которых трудно добраться при обычной уборке. После удаления пыли тёплый воздух может более свободно циркулировать, а радиатор — более эффективно обогревать комнату без необходимости повышать мощность отопления.

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Эту процедуру рекомендуется провести ещё до первого включения батарей. В дальнейшем её можно повторить, если в течение отопительного сезона внутри радиатора снова скопится пыль.

Напомним: если радиатор не греет после начала отопительного сезона, не спешите снова спускать воздух. Есть несколько причин, по которым горячая вода может не циркулировать должным образом.

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