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Как очистить шторку в ванной комнате от желтизны, плесени, ржавчины или известкового налета: проверенные способы
Шторка для ванной выполняет защиту от воды, но со временем на ней могут появляться разнообразные загрязнения: пятна, ржавчина, желтые следы и даже плесень. Это естественный процесс, ведь он постоянно контактирует с водой и влагой.
Мы подобрали несколько проверенных способов очистить шторку в ванной комнате.
Можно ли стирать шторку в машинке
Чтобы очистить шторку из полихлорвинила или полиэстера в стиральной машине, выберите деликатный режим, выключив функции отжима и сушки. Добавьте стиральный порошок и запустите стирку. После завершения стирки не выкручивайте штору, а просто оставьте ее высыхать естественным путем, чтобы избежать деформаций.
Уксус, сода и лимонная кислота от желтизны.
Желтый налет на шторах образуется из-за плохого качества воды. Для борьбы с ним смешайте 5 столовых ложек уксуса или 7 чайных ложек лимонной кислоты со 100 мл воды, распыляйте на загрязненные участки горячей водой несколько раз в течение нескольких часов.
Для закрепления результата используйте смесь из 1 столовой ложки соды и моющего средства, очистите пятна, затем прополощите штору и высушите ее на балконе.
Как избавиться от пятен плесени на шторке для ванной
Плесень глубоко проникает в ткань, поэтому народные средства могут только помочь в профилактике. Для эффективного удаления плесени нужно провести тщательную механическую очистку.
Используйте растворы, такие как белье с водой (5-6 колпачков на 5 л воды), уксус столовый с водой в пропорции 1:3 или лимонную кислоту (200 г на 5 л воды). Замочите штору на 5-6 часов, а затем постирайте ее вручную или в стиральной машинке.