Как очистить стиральную машину от запаха и грязи в домашних условиях: когда это нужно сделать

С течением времени внутри стиральной машини скапливается грязь и остатки средств. Особенно если не читать инструкцию от производителя и не заниматься чисткой техники.

Из-за скопившейся внутри машини грязь качество стирки значительно ухудшается. Внутри барабана может появиться плесень, неприятный запах. Но чтобы привести в порядок бытовую технику, не нужно покупать дорогие специальные средства.

Как понять, что стиральную машину уже пора чистить? Прежде всего, это появление стойкого неприятного запаха, остающегося на одежде после стирки. Еще одним признаком можно назвать плохое пенообразование от порошков и других стиральных средств. Именно грязь, осевшая внутри стиральной машины, является главным виновником такой проблемы.

Как правильно почистить стиральную машину в домашних условиях, не используя специальные химические средства? Все очень просто:

Влейте в барабан стиральной машины один колпачок буры, а затем запустите цикл холодной стирки (температура 30-40 градусов, без отжима). Достаточно будет и полчаса. Если под рукой нет буры, то можете вместо нее использовать белый уксус, который нужно залить не только в барабан, но и в порошковый отсек. Тогда чистка запускается на длительном режиме стирки и при высокой температуре.

Средство поможет смыть всю накипь, остатки моющих средств, а потому машинка снова будет как новая.

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