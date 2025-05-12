Как очистить стиральную машину от запаха и грязи в домашних условиях / © Pexels

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Многие даже не догадываются, что стиральная машина, как и любая другая бытовая техника, нуждается в регулярной глубокой очистке.

Чтобы избежать таких проблем, следует проводить очистку машины , по меньшей мере, раз в несколько месяцев — этого достаточно, чтобы техника работала исправно и оставалась гигиенически чистой.

Перед началом процедуры обязательно убедитесь, что в барабане не осталось одежды — в противном случае вещи могут безнадежно испортиться. Далее насыпьте 75 граммов обычной лимонной кислоты в отсек для стирального порошка. После этого опытные пользователи рекомендуют включить длительный режим стирки с предварительным замачиванием, установив температуру не ниже 90 °C — именно в таких условиях средство максимально эффективно очистит внутренние детали машины.

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Высокая температура и продолжительность цикла необходимы для того, чтобы лимонная кислота полностью активировалась и растворила даже самые стойкие загрязнения. Горячая вода усиливает ее очищающее действие, позволяя проникать в самые отдаленные уголки машины. После завершения цикла важно тщательно протереть все отсеки и внутренние элементы — это поможет удалить остатки кислоты и предотвратить возможное повреждение деталей.

Далее нужно подложить старое полотенце под стиральную машину и открыть отсек, где находится сливной фильтр. Будьте готовы к тому, что при извлечении фильтра из него вытекут черные загрязнения в виде мелких частиц, которые могут неприятно выглядеть и обладают характерным запахом. После этого обязательно протрите отверстие фильтра влажной салфеткой, а сам фильтр тщательно промойте под водой перед тем, как свернуть на место.

Теперь следует запустить машину на короткий цикл со стиральным порошком, чтобы смыть остатки грязи. Чтобы избежать чрезмерной пены, положите несколько старых полотенец в барабан.