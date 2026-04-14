Как очистить стиральную машину от накипи и плесени: проверенные способы
Несмотря на распространенный миф, стиральная машина не способна очищаться самостоятельно во время каждого цикла стирки. Вода и моющие средства не удаляют все загрязнения — наоборот, со временем внутри техники накапливаются остатки порошка, микроволокна тканей, волос, шерсть домашних животных и органические отложения.
Из-за постоянной влажности и отсутствия вентиляции внутри стиральной машины создается благоприятная среда для развития грибка и плесени. Наиболее уязвимыми остаются резиновые уплотнители, фильтры, барабан и отсек для моющих средств. Именно эти зоны первыми сигнализируют о проблеме неприятным запахом и темными налетами.
Как почистить стиральную машину содой
Пищевая сода — одно из самых простых и эффективных средств для очистки стиральной машины в домашних условиях. Как слабый щелочь, он нейтрализует кислотные остатки, устраняет неприятные запахи и помогает расщеплять органические загрязнения.
Чтобы провести базовую очистку стиральной машины:
насыпьте около 100 г пищевой соды в отсек для моющего средства;
Запустите пустой цикл стирки при максимальной температуре (90–95°C).
Во время горячего цикла щелочная среда постепенно разрушает жировые отложения, остатки стирального порошка и способствует уничтожению спор плесени. Это простой способ профилактики, помогающий поддерживать стиральную машину в чистоте без агрессивной химии.
Уксус против накипи
Столовый уксус (9%) остается одним из самых мощных домашних средств для борьбы с накипью в стиральной машине. Благодаря содержанию уксусной кислоты он вступает в реакцию с известковыми отложениями и растворяет их, превращая в легко вымывающие соединения.
Для эффективной очистки:
используйте 1 стакан 9% уксуса;
залейте его непосредственно в барабан или в дозатор;
Запустите длительный режим стирки при температуре от 60°C.
Чтобы снизить резкий запах, можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды или чайного дерева. Это не только нейтрализует аромат, но и усилит антибактериальный эффект очищения.
Лимонная кислота
Лимонная кислота — популярная альтернатива агрессивным средствам для удаления накипи. Она эффективно растворяет минеральные отложения, оседающие на нагревательных элементах и внутренних деталях стиральной машины.
Как использовать:
засыпьте 80–100 г лимонной кислоты в отсек для порошка;
запустите полный цикл стирки без белья.
Специалисты отмечают, что, несмотря на эффективность, чрезмерное использование кислот может постепенно влиять на резиновые элементы техники. Оптимальная профилактика — не чаще одного раза в 2–3 месяца.