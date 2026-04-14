ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
35
Время на прочтение
2 мин

Как очистить стиральную машину от накипи и плесени: проверенные способы

Несмотря на распространенный миф, стиральная машина не способна очищаться самостоятельно во время каждого цикла стирки. Вода и моющие средства не удаляют все загрязнения — наоборот, со временем внутри техники накапливаются остатки порошка, микроволокна тканей, волос, шерсть домашних животных и органические отложения.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как убрать плесень из стиральной машины

Как убрать плесень из стиральной машины / © pexels.com

Из-за постоянной влажности и отсутствия вентиляции внутри стиральной машины создается благоприятная среда для развития грибка и плесени. Наиболее уязвимыми остаются резиновые уплотнители, фильтры, барабан и отсек для моющих средств. Именно эти зоны первыми сигнализируют о проблеме неприятным запахом и темными налетами.

Как почистить стиральную машину содой

Пищевая сода — одно из самых простых и эффективных средств для очистки стиральной машины в домашних условиях. Как слабый щелочь, он нейтрализует кислотные остатки, устраняет неприятные запахи и помогает расщеплять органические загрязнения.

Чтобы провести базовую очистку стиральной машины:

  • насыпьте около 100 г пищевой соды в отсек для моющего средства;

  • Запустите пустой цикл стирки при максимальной температуре (90–95°C).

Во время горячего цикла щелочная среда постепенно разрушает жировые отложения, остатки стирального порошка и способствует уничтожению спор плесени. Это простой способ профилактики, помогающий поддерживать стиральную машину в чистоте без агрессивной химии.

Уксус против накипи

Столовый уксус (9%) остается одним из самых мощных домашних средств для борьбы с накипью в стиральной машине. Благодаря содержанию уксусной кислоты он вступает в реакцию с известковыми отложениями и растворяет их, превращая в легко вымывающие соединения.

Для эффективной очистки:

  • используйте 1 стакан 9% уксуса;

  • залейте его непосредственно в барабан или в дозатор;

  • Запустите длительный режим стирки при температуре от 60°C.

Чтобы снизить резкий запах, можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды или чайного дерева. Это не только нейтрализует аромат, но и усилит антибактериальный эффект очищения.

Лимонная кислота

Лимонная кислота — популярная альтернатива агрессивным средствам для удаления накипи. Она эффективно растворяет минеральные отложения, оседающие на нагревательных элементах и внутренних деталях стиральной машины.

Как использовать:

  • засыпьте 80–100 г лимонной кислоты в отсек для порошка;

  • запустите полный цикл стирки без белья.

Специалисты отмечают, что, несмотря на эффективность, чрезмерное использование кислот может постепенно влиять на резиновые элементы техники. Оптимальная профилактика — не чаще одного раза в 2–3 месяца.

Дата публикации
Количество просмотров
35
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie