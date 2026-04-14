Как очистить стиральную машину от накипи и плесени: проверенные способы

Как убрать плесень из стиральной машины

Из-за постоянной влажности и отсутствия вентиляции внутри стиральной машины создается благоприятная среда для развития грибка и плесени. Наиболее уязвимыми остаются резиновые уплотнители, фильтры, барабан и отсек для моющих средств. Именно эти зоны первыми сигнализируют о проблеме неприятным запахом и темными налетами.

Как почистить стиральную машину содой

Пищевая сода — одно из самых простых и эффективных средств для очистки стиральной машины в домашних условиях. Как слабый щелочь, он нейтрализует кислотные остатки, устраняет неприятные запахи и помогает расщеплять органические загрязнения.

Чтобы провести базовую очистку стиральной машины:

насыпьте около 100 г пищевой соды в отсек для моющего средства;

Запустите пустой цикл стирки при максимальной температуре (90–95°C).

Во время горячего цикла щелочная среда постепенно разрушает жировые отложения, остатки стирального порошка и способствует уничтожению спор плесени. Это простой способ профилактики, помогающий поддерживать стиральную машину в чистоте без агрессивной химии.

Уксус против накипи

Столовый уксус (9%) остается одним из самых мощных домашних средств для борьбы с накипью в стиральной машине. Благодаря содержанию уксусной кислоты он вступает в реакцию с известковыми отложениями и растворяет их, превращая в легко вымывающие соединения.

Для эффективной очистки:

используйте 1 стакан 9% уксуса;

залейте его непосредственно в барабан или в дозатор;

Запустите длительный режим стирки при температуре от 60°C.

Чтобы снизить резкий запах, можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды или чайного дерева. Это не только нейтрализует аромат, но и усилит антибактериальный эффект очищения.

Лимонная кислота

Лимонная кислота — популярная альтернатива агрессивным средствам для удаления накипи. Она эффективно растворяет минеральные отложения, оседающие на нагревательных элементах и внутренних деталях стиральной машины.

Как использовать:

засыпьте 80–100 г лимонной кислоты в отсек для порошка;

запустите полный цикл стирки без белья.

Специалисты отмечают, что, несмотря на эффективность, чрезмерное использование кислот может постепенно влиять на резиновые элементы техники. Оптимальная профилактика — не чаще одного раза в 2–3 месяца.