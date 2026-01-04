Как очистить замшевую обувь от разводов соли

Зимой обувь требует особого ухода / © Pixabay

Почти каждый сталкивался с такой проблемой как пятна на обуви от соли, которой посыпают дорожки в зимний период. На замшевой обуви их нелегко избавиться, но реально.

Как безопасно очистить замшевую и обувь от белых солевых разводов

Вытираем обувь тряпкой, смоченной в теплой воде, а затем заворачиваем в бумажные полотенца или салфетки, оставляем на ночь до полного высыхания. За это время бумага вберет выступающую соль.

Готовим простой раствор: смешиваем уксус 9% и обычную воду в пропорции 1:2. После прогулки протираем обувь этим раствором и оставляем высыхать при комнатной температуре. Затем обрабатываем специальным средством для обуви.

Сухие следы от соли можно вытереть тряпкой или кусочком ткани, предварительно смоченным в нашатырном спирте. После этого обрабатываем всю поверхность средством для обуви.

