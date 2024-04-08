Как одеваться девушкам и женщинам маленького роста: практические советы стилистов

Для женщин невысокого роста, а именно 162 см и ниже, в модной индустрии разработан специальный термин — petite. Для таких женщин, которые, обычно, хотят выглядеть немного выше, стилисты предлагают определенные правила подбора гардероба.

Стилист Ольга Галушка считает, что фундаментальным правилом для женщин невысокого роста является правило соразмерности. "Одежда, аксессуары, обувь должны быть соразмерны с пропорциями в теле". Если у вас 155 рост, миниатюрные черты лица и небольшой размер ноги, одежда, сумки, украшения, обувь также должны быть мелкими. Сумка должна быть на короткой ручке маленького или среднего размера, даже ремень, пряжка на нем, объем украшений должен быть небольшим. "Это же касается выбора обуви: отдавайте предпочтение плоской подошве, невысокому подбору. Поверьте моей экспертизе, обувь на массивной подошве не придаст вам роста, а только сделает силуэт не гармоничным", — утверждает стилистка.

По ее мнению, лучше отказаться от мешковатых вещей и выбирать одежду с правильной и четкой посадкой по фигуре. Имеется в виду не обтягивающие вещи, а элементы с легким полуприлеганием и обрисовкой хотя бы основных частей тела: шеи, ключиц, лодыжек, талии.

Старайтесь добавить в одежде больше вертикальных линий. Это легко реализовать, если начать обращать внимание на карманы, декоративные детали, принт, фасон одежды и швы. В каждой детали прячутся линии. В глаза бросаются сначала горизонтальные линии, а затем вертикальные. Горизонтали линии делают ту или иную зону визуально больше, поэтому обращайте внимание на вертикали. Вместо одежды с горизонтальными полосками выбирайте с вертикальными, избегайте большого количества накладных карманов, выбирайте штаны со стрелкой.

Чтобы невысоким женщинам иметь совершенный вид стилисты рекомендуют :

Подчеркивать талию

Ремень на талии простой способ избежать перегрузки маленькой фигуры. Добавляйте ремень к пиджаку, платью.

Носить короткие юбки и платья с обувью с острым мысом

По мнению стилисты в туфлях или сапогах с острым носом есть что-то устремляющее взгляды вниз и может сделать ноги немного длиннее.

Советы для женщин низкого роста\фото telegraf.com.ua

Носить брюки с завышенной талией

Все, что имеет завышенную талию, подходит для миниатюрных женщин. Высокая посадка создает иллюзию длинных ног, подчеркивая при этом талию.

Советы для женщин низкого роста\фото telegraf.com.ua

Одевайтесь в монохром

Монохромные луки – лидеры для девушек низкого роста. Различные цвета часто могут подчеркнуть некоторые части фигуры -- более короткий торс или ноги. Старайтесь не делить фигуру на два или три блока.

Советы для невысоких женщин \фото telegraf.com.ua

Носите макси пальто

Длинное пальто сделает любой образ более элегантным. А пальто длиной миди будет достаточно длинным для petite размеров.

Советы для невысоких женщин \фото telegraf.com.ua

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