Как одеваться женщинам за 60: советы для создания совершенного и комфортного образа

В таком возрасте женщина должна быть прекрасной, поэтому следует выбирать такие вещи, которые бы выражали ее природную красоту. К тому же одежда должна быть удобной, практичной и универсальной, чтобы вещи можно было легко сочетать между собой. Это позволит создавать много роскошных образов, не тратя лишних денег на покупку новой одежды. Рассказываем, что должно быть в модном гардеробе каждой дамы за 60.

Как одеваться женщине за 60: общие рекомендации стилистов

Как одеваться женщинам за 60 / Фото: pixabay.com

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил, которые помогут женщинам при формировании своего базового гардероба. Во-первых, прекрасным дамам такого возраста стоит убрать из гардероба все некачественные вещи, это касается также обуви. Такую одежду следует заменить на вещи, изготовленные из качественных тканей, фурнитуры и кожи. Правильная структурная одежда будет держать силуэт, даже если на фигуре есть несколько лишних килограммов. Вещи необходимо выбирать исключительно по размеру, потому что малые или большие размеры будут выглядеть смешно и искажать общий образ.

Комфорт и функциональность

Как одеваться женщинам за 60 / Фото: Freepik

В этом возрасте для каждой женщины комфорт должен играть одну из ключевых ролей. При выборе одежды и обуви следует обращать внимание на то, чтобы вещи были удобными и не ограничивали ваши движения. То есть в вашем гардеробе не должно быть высоких каблуков, узких юбок или тесных свитеров. Одежда должна быть комфортной, а также выполнять функцию защиты от ветра, дождя и снега в холодное время года.

Современная стильная одежда

Как одеваться женщинам за 60 / Фото: Freepik

Обращайте внимание на классические вещи, они никогда не выходят из моды. К тому же, такая одежда легко комбинируется между собой, поэтому вам не придется тратить кучу денег на обновки в следующем сезоне. Например, сейчас на пике популярности одежда в стиле "тихая роскошь", идеально подходящая всем женщинам за 60. Это классические вещи с плавными линиями в монохромных тонах, которые будут подчеркивать стройность вашей фигуры и уберут все недостатки. За счет своего цвета такие вещи будут "вытягивать" те места, где есть лишние килограммы.

Монохромные цвета

Как одеваться женщинам за 60 / Фото: Freepik

Самое главное требование к гардеробу всех женщин за 60 – одежда должна иметь монохромные, преимущественно светлые оттенки. Не следует злоупотреблять черным, коричневым или серым цветом. Если вы одели такую вещь, то на вас обязательно должно быть что-то светлое – белое, кремовое или бежевое, поскольку темные цвета прибавляют лет. О ярких неестественных оттенках и непонятных принтах также придется забыть, эти вещи удешевляют образ элегантных дам 60+.

Аксессуары

Как одеваться женщинам за 60 / Фото: Freepik

Чтобы сделать образ совершенным, живым и ярким, нужно правильно подбирать сумки и украшения. Аксессуары должны быть только из натурального сырья и качественно изготовлены. Никаких дешевых сумок и бижутерии. Украшения могут быть с полудрагоценными камнями, из кожи, дерева и обыкновенного металла, но отличного качества. Сумки нужно выбирать также из качественного материала природного цвета в тон вашей одежды, тогда общий аутфит всегда будет всегда уместным и роскошным.

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