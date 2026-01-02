ТСН в социальных сетях

292
1 мин

Как один кусок мела спасает шкаф зимой: эффект, который заставит вас покупать по 10 пачек

До сих пор не знаете, как избавиться от затхлого запаха в шкафу? Старые хозяйки давно знают простой секрет — и он настолько легок, что вы сразу удивитесь. Все, что вам нужно, — обычный мел.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как избавиться от влаги в шкафу

Как избавиться от влаги в шкафу / © pexels.com

Самый частый враг вашей одежды, который просто лежит в шкафу, — это влага. Даже если дома сухо, шкафы, особенно стоящие у холодных стен, постоянно собирают влагу. Из-за этого вещи приобретают неприятный запах, а забытые кофточки или свитера через несколько месяцев могут покрыться плесенью. Но не торопитесь тратить деньги на дорогие специальные средства — существует дешевый и надежный способ.

Оказывается, хозяйки уже давно используют… мел! Да, именно мел — природный поглотитель влаги. Ее пористая структура буквально “высасывает” лишнюю влагу из воздуха, предотвращая сырость и неприятные запахи в шкафу. Звучит невероятно, но это реально работает.

Чтобы все было безопасно для ваших вещей, заверните несколько кусочков мела в маленькие мешочки из марли или тонкой ткани. Так она будет впитывать влагу, но не оставит белых следов на одежде. Разложите мешочки в углах и на полках, особенно рядом с шерстяными свитерами и вещами, которые больше всего любят “впитывать” влагу.

Эффект гарантирован: мел поглощает сырость, устраняет причину затхлого запаха, и ваша одежда будет дольше сохранять свежесть.

Но помните главное — мел не работает вечно. Когда она насыщается влагой, эффект исчезает. Поэтому после дождливых дней или влажного времени года следует заменить ее на свежие кусочки.

