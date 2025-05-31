ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

Как одна кнопка стиральной машины может существенно уменьшить расходы на электроэнергию

Эксперт объяснил, как простое действие со стиральной машиной может сократить расходы на свет.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Стиральная машина

Стиральная машина / © Freepik

Большинство пользователей стиральных машин каждый раз используют одни и те же настройки, игнорируя потенциал дополнительных функций. Однако одна кнопка, которую часто недооценивают, может иметь существенное влияние на счета за электроэнергию.

Об этом издание Express.

Как отмечает Райан Адамс, директор компании Ati Harrogate и эксперт по технике Miele, речь идет о кнопке повторного отжима. Использование дополнительного цикла отжима перед тем, как загрузить вещи в сушильную машину, позволяет убрать больше влаги из тканей. Это помогает сушилке работать эффективнее, расходуя меньше энергии. По словам Адамса, такой подход может уменьшить расходы на электроэнергию до 4000 гривен в год.

Специалист также отметил три распространенных ошибки во время стирки:

  1. Стирка тяжелых тканей вместе
    Полотенца и постельное белье, намокая, становятся слишком тяжелыми. Это создает чрезмерную нагрузку на барабан и может повредить подшипники.

  2. Забыть проверить карманы
    Мелкие предметы (монеты, ключи) ломают барабан или засоряют фильтры, что приводит к дорогостоящему ремонту.

  3. Игнорирование фильтра для ворса
    Засоренный фильтр заставляет сушилку работать интенсивнее, увеличивая расход энергии и риск перегрева.

Напомним, эксперты назвали топ-8 самых эффективных способов убрать отек лица.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie