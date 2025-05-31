Как одна кнопка стиральной машины может существенно уменьшить расходы на электроэнергию

Стиральная машина / © Freepik

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Большинство пользователей стиральных машин каждый раз используют одни и те же настройки, игнорируя потенциал дополнительных функций. Однако одна кнопка, которую часто недооценивают, может иметь существенное влияние на счета за электроэнергию.

Об этом издание Express.

Как отмечает Райан Адамс, директор компании Ati Harrogate и эксперт по технике Miele, речь идет о кнопке повторного отжима. Использование дополнительного цикла отжима перед тем, как загрузить вещи в сушильную машину, позволяет убрать больше влаги из тканей. Это помогает сушилке работать эффективнее, расходуя меньше энергии. По словам Адамса, такой подход может уменьшить расходы на электроэнергию до 4000 гривен в год.

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Специалист также отметил три распространенных ошибки во время стирки:

Стирка тяжелых тканей вместе

Полотенца и постельное белье, намокая, становятся слишком тяжелыми. Это создает чрезмерную нагрузку на барабан и может повредить подшипники. Забыть проверить карманы

Мелкие предметы (монеты, ключи) ломают барабан или засоряют фильтры, что приводит к дорогостоящему ремонту. Игнорирование фильтра для ворса

Засоренный фильтр заставляет сушилку работать интенсивнее, увеличивая расход энергии и риск перегрева.

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