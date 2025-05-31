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Как одна кнопка стиральной машины может существенно уменьшить расходы на электроэнергию
Эксперт объяснил, как простое действие со стиральной машиной может сократить расходы на свет.
Большинство пользователей стиральных машин каждый раз используют одни и те же настройки, игнорируя потенциал дополнительных функций. Однако одна кнопка, которую часто недооценивают, может иметь существенное влияние на счета за электроэнергию.
Об этом издание Express.
Как отмечает Райан Адамс, директор компании Ati Harrogate и эксперт по технике Miele, речь идет о кнопке повторного отжима. Использование дополнительного цикла отжима перед тем, как загрузить вещи в сушильную машину, позволяет убрать больше влаги из тканей. Это помогает сушилке работать эффективнее, расходуя меньше энергии. По словам Адамса, такой подход может уменьшить расходы на электроэнергию до 4000 гривен в год.
Специалист также отметил три распространенных ошибки во время стирки:
Стирка тяжелых тканей вместе
Полотенца и постельное белье, намокая, становятся слишком тяжелыми. Это создает чрезмерную нагрузку на барабан и может повредить подшипники.
Забыть проверить карманы
Мелкие предметы (монеты, ключи) ломают барабан или засоряют фильтры, что приводит к дорогостоящему ремонту.
Игнорирование фильтра для ворса
Засоренный фильтр заставляет сушилку работать интенсивнее, увеличивая расход энергии и риск перегрева.
Напомним, эксперты назвали топ-8 самых эффективных способов убрать отек лица.