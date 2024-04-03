Как одна ложка майонеза поможет спасти вашу мебель: хитрость, о которой мало кто знает

Обычно мы используем майонез на кухне во время приготовления пищи. Однако этот продукт обладает скрытой функцией, которая поможет от популярной проблемы с деревянной мебелью, особенно столом.

С каждым может произойти ситуация, когда кто-то из гостей или членов семьи поставит бокал или кружку с горячим напитком на деревянный стол. После этого на его поверхности остаются совсем некрасивые пятна.

Конечно, для очищения стола можно использовать и специальные химические средства, однако существует более натуральный и дешевый метод. Оказывается, с такой проблемой поможет бороться обычный майонез.

Как же из кухонного соуса создать средство, с легкостью очищающее белые пятна от чашек на мебели? Все достаточно просто:

Возьмите 1 ст. ложку майонеза и нанесите прямо на след от кружки или стакана;

оставьте на 30 минут – 1 час, чтобы продукт произвел действие;

с помощью мягкой ткани сотрите майонез.

Вы сразу увидите, что след от кружки стал намного светлее или исчез совсем. В первом случае необходимо нанести средство еще раз.

Как это работает? В майонезе содержатся масла и жиры, магически действующие на древесину. Они помогают удалить молекулы жидкости, которые "застряли" в небольших трещинах дерева.

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