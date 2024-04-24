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Как оформить опеку, попечительство, постоянный уход за человеком, имеющим инвалидность I, II группы

Как оформить опеку, попечительство, постоянный уход за человеком, имеющим инвалидность I, II группы

Как оформить попечительство за лицом с инвалидностью

Опека, попечительство, постоянный уход за человеком с инвалидностью 1 и 2 группы, могут ли мобилизовать опекуна или попечителя

Лицо с I группой инвалидности — это лицо, полностью утратившее трудоспособность и требующее постоянной опеки. Человек с установленной II группой инвалидности — это лицо, способное к самообслуживанию, но неспособное к труду в обычных производственных условиях.

Кто может стать опекуном или попечителем

Согласно ч. 2 ст. 63 ГК Украины, опекуном может быть только физическое лицо с полной гражданской дееспособностью.

Опекун или попечитель назначаются преимущественно из лиц, состоящих в семейных, родственных отношениях с подопечным, с учетом отношений между ними, возможности лица исполнять обязанности опекуна или попечителя (ч. 4 ст. 63 ЦК Украины).

Установление опеки или попечительства – определение органами исполнительной власти или судом лица, в чьи обязанности входит забота о детях или взрослых с ограниченной дееспособностью.

Чем отличается опека от заботы

В Украине предусмотрены два варианта официальной заботы. Это опека, которая предусмотрена для недееспособных лиц и постоянный уход (попечительство, патронаж).

Опека устанавливается над малолетними в возрасте до 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки и лицами, признанными недееспособными.

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 18 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки и лицами, гражданская дееспособность которых ограничена.

То есть опекун назначается, если лицо признается полностью недееспособным. Попечитель назначается, когда дееспособность пожилого человека ограничена.

Как оформить опеку и попечительство

Необходимо доказать, что человек нуждается в вашем полном попечении, что лицо недееспособно, что по определенным юридическим и медицинским критериям он не может контролировать свои действия, не может объективно оценивать свои поступки, что у него психические расстройства.

Как отмечает юрист Людмила Власенко, чтобы установить опеку/попечительство, необходимо:

  • Обратиться в местный орган опеки и попечительства и получить решение о возможности назначения опекуна/попечителя лицу.
  • Подать заявление в суд по месту жительства лица, над которым устанавливается опека/попечительство, или по месту жительства потенциального опекуна/попечителя.
  • В заявлении о признании физического лица недееспособным/ограниченно дееспособным должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о хроническом, устойчивом психическом расстройстве, в результате чего лицо не способно осознавать значение своих действий и (или) управлять ими.
  • К заявлению должны быть добавлены доказательства подтверждения психического состояния: справка о состоянии здоровья и выписка из истории болезни.

Суд, принимая решение о признании физического лица недееспособным/ограниченно дееспособным, устанавливает над ним соответственно опеку/попечительство и по представлению органа опеки и попечительства назначает ему опекуна/попечителя. Срок действия решения о признании физического лица недееспособным не может превышать двух лет.

Как оформить постоянный уход

Процедура установления постоянного ухода оформляется проще опекунства и попечительства, ведь нет необходимости в судебном порядке признавать человека недееспособным.

По словам адвоката Ивана Черкашина, опека может быть установлена только над недееспособным лицом, главным признаком которого является то, что он не может осознавать свои действия и руководить ими.

"Лицо признается недееспособным исключительно по решению суда. То есть невозможно в органах опеки оформить опеку или признать лицо недееспособным. Для этого есть специальная судебная процедура в рамках отдельного производства".

Если лицо, имеющее исключительно физические недостатки или инвалид I и II группы и не может себя обслуживать самостоятельно, как, например, готовить еду, убирать в квартире и т.д., то над ней можно установить постоянный уход. Назначение постоянного ухода происходит без признания человека недееспособным.

Если в уходе нуждается дееспособное лицо, осознающее свои действия, но в связи с состоянием здоровья нуждается в постороннем уходе, в таком случае требуется обязательное согласие на получение ухода.

Какие документы нужны, куда обратиться для оформления постоянного ухода

Чтобы оформить постоянный уход, необходимо обратиться к семейному врачу человека с инвалидностью II группы и попросить предоставить соответствующую справку, которая выдается специально для органов соцобеспечения. По словам адвоката, для оформления ухода в такой справке должно быть обязательно указано "лицо нуждается в постоянном уходе"

Затем следует обратиться в орган опеки и попечительства и предоставить следующий перечень документов:

  • Заявление о том, что лицо хочет осуществлять постоянный уход за лицом, нуждающимся в уходе.
  • Копии паспорта ухаживающего лица и лица, в отношении которого будет осуществляться уход.
  • Медицинскую справку лица, осуществляющего уход. Важно, чтобы лицо, желающее осуществлять такой уход, само владело достаточным для этого здоровьем.
  • Справку о регистрации места жительства;
  • Документы о праве собственности на имущество или праве пользования им.
  • Справка врачебной комиссии, подтверждающая то, что лицо нуждается в постоянном постороннем уходе другого лица.

Могут ли мобилизовать опекуна, или попечителя лица с I или II группой инвалидностью

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

  • Попечители лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным.
  • Лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы.
  • Лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которые согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации военнообязанные, имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при том, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с Законом их содержать.

Согласно вышеуказанному Закону, не подлежат мобилизации военнообязанные занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые за заключением комиссии нуждаются в постоянном уходе.

Но военнообязанному нужно доказать, что, кроме него нет других лиц, которые по закону должны содержать личность с инвалидностью.

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