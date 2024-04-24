Как оформить опеку, попечительство, постоянный уход за человеком, имеющим инвалидность I, II группы

Опека, попечительство, постоянный уход за человеком с инвалидностью 1 и 2 группы, могут ли мобилизовать опекуна или попечителя

Лицо с I группой инвалидности — это лицо, полностью утратившее трудоспособность и требующее постоянной опеки. Человек с установленной II группой инвалидности — это лицо, способное к самообслуживанию, но неспособное к труду в обычных производственных условиях.

Кто может стать опекуном или попечителем

Согласно ч. 2 ст. 63 ГК Украины, опекуном может быть только физическое лицо с полной гражданской дееспособностью.

Опекун или попечитель назначаются преимущественно из лиц, состоящих в семейных, родственных отношениях с подопечным, с учетом отношений между ними, возможности лица исполнять обязанности опекуна или попечителя (ч. 4 ст. 63 ЦК Украины).

Установление опеки или попечительства – определение органами исполнительной власти или судом лица, в чьи обязанности входит забота о детях или взрослых с ограниченной дееспособностью.

Чем отличается опека от заботы

В Украине предусмотрены два варианта официальной заботы. Это опека, которая предусмотрена для недееспособных лиц и постоянный уход (попечительство, патронаж).

Опека устанавливается над малолетними в возрасте до 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки и лицами, признанными недееспособными.

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 18 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки и лицами, гражданская дееспособность которых ограничена.

То есть опекун назначается, если лицо признается полностью недееспособным. Попечитель назначается, когда дееспособность пожилого человека ограничена.

Как оформить опеку и попечительство

Необходимо доказать, что человек нуждается в вашем полном попечении, что лицо недееспособно, что по определенным юридическим и медицинским критериям он не может контролировать свои действия, не может объективно оценивать свои поступки, что у него психические расстройства.

Как отмечает юрист Людмила Власенко, чтобы установить опеку/попечительство, необходимо:

Обратиться в местный орган опеки и попечительства и получить решение о возможности назначения опекуна/попечителя лицу.

Подать заявление в суд по месту жительства лица, над которым устанавливается опека/попечительство, или по месту жительства потенциального опекуна/попечителя.

В заявлении о признании физического лица недееспособным/ограниченно дееспособным должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о хроническом, устойчивом психическом расстройстве, в результате чего лицо не способно осознавать значение своих действий и (или) управлять ими.

К заявлению должны быть добавлены доказательства подтверждения психического состояния: справка о состоянии здоровья и выписка из истории болезни.

Суд, принимая решение о признании физического лица недееспособным/ограниченно дееспособным, устанавливает над ним соответственно опеку/попечительство и по представлению органа опеки и попечительства назначает ему опекуна/попечителя. Срок действия решения о признании физического лица недееспособным не может превышать двух лет.

Как оформить постоянный уход

Процедура установления постоянного ухода оформляется проще опекунства и попечительства, ведь нет необходимости в судебном порядке признавать человека недееспособным.

По словам адвоката Ивана Черкашина, опека может быть установлена только над недееспособным лицом, главным признаком которого является то, что он не может осознавать свои действия и руководить ими.

"Лицо признается недееспособным исключительно по решению суда. То есть невозможно в органах опеки оформить опеку или признать лицо недееспособным. Для этого есть специальная судебная процедура в рамках отдельного производства".

Если лицо, имеющее исключительно физические недостатки или инвалид I и II группы и не может себя обслуживать самостоятельно, как, например, готовить еду, убирать в квартире и т.д., то над ней можно установить постоянный уход. Назначение постоянного ухода происходит без признания человека недееспособным.

Если в уходе нуждается дееспособное лицо, осознающее свои действия, но в связи с состоянием здоровья нуждается в постороннем уходе, в таком случае требуется обязательное согласие на получение ухода.

Какие документы нужны, куда обратиться для оформления постоянного ухода

Чтобы оформить постоянный уход, необходимо обратиться к семейному врачу человека с инвалидностью II группы и попросить предоставить соответствующую справку, которая выдается специально для органов соцобеспечения. По словам адвоката, для оформления ухода в такой справке должно быть обязательно указано "лицо нуждается в постоянном уходе"

Затем следует обратиться в орган опеки и попечительства и предоставить следующий перечень документов:

Заявление о том, что лицо хочет осуществлять постоянный уход за лицом, нуждающимся в уходе.

Копии паспорта ухаживающего лица и лица, в отношении которого будет осуществляться уход.

Медицинскую справку лица, осуществляющего уход. Важно, чтобы лицо, желающее осуществлять такой уход, само владело достаточным для этого здоровьем.

Справку о регистрации места жительства;

Документы о праве собственности на имущество или праве пользования им.

Справка врачебной комиссии, подтверждающая то, что лицо нуждается в постоянном постороннем уходе другого лица.

Могут ли мобилизовать опекуна, или попечителя лица с I или II группой инвалидностью

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

Попечители лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным.

Лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы.

Лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которые согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат мобилизации военнообязанные, имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при том, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с Законом их содержать.

Согласно вышеуказанному Закону, не подлежат мобилизации военнообязанные занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые за заключением комиссии нуждаются в постоянном уходе.

Но военнообязанному нужно доказать, что, кроме него нет других лиц, которые по закону должны содержать личность с инвалидностью.

Читайте также: