Как охладить кровать за 10 минут: простой трюк, спасающий от жары даже без кондиционера

Как охладить кровать в жару / © pexels.com

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Если кондиционера нет, не торопитесь мириться с бессонницей. Существует простой способ, который поможет быстро охладить постель перед сном. О нем рассказали в Wprost dom.

Как быстро охладить кровать

Один из самых простых домашних лайфхаков — использовать холод, чтобы снизить температуру постели.

Для этого:

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сложите простыню или наволочку в чистый герметичный пакет;

уложите его в морозильную камеру примерно на 10 минут;

после этого застелите кровать или наденьте прохладную наволочку перед сном.

За это время ткань успевает приятно охладиться, но не замерзает. Первые минуты после того, как вы ляжете в постель, будут гораздо более комфортными, что поможет организму быстрее расслабиться и заснуть. Эффект длится недолго, но именно этого часто достаточно, чтобы легче погрузиться в сон.

Почему этот способ работает

При засыпании температура тела естественно немного снижается. Если в комнате слишком жарко, организму сложнее отдавать тепло, поэтому человек дольше не может заснуть и чаще просыпается ночью. Прохладная постель помогает быстрее ощутить комфорт и облегчает процесс засыпания.

Что еще поможет лучше спать в жару

Чтобы ночь была более комфортной, стоит объединить этот лайфхак с другими простыми советами:

проветривайте спальню поздно вечером или ранним утром, когда температура на улице ниже;

днем держите шторы или жалюзи закрытыми, чтобы комната меньше нагревалась;

выбирайте постельное белье из натуральных тканей — хлопка, льна или бамбука;

перед сном принимайте теплый, а не ледяной душ — он помогает организму эффективнее охлаждаться;

Пейте достаточно воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания.

Чего лучше не делать

Не стоит класть в морозильную камеру матрас или одеяло или использовать влажную постель. Чрезмерный холод или конденсат могут сделать сон менее комфортным, а влажная ткань быстро нагревается и создает чувство духоты. Если вы охлаждаете текстиль, обязательно используйте чистый пакет, чтобы защитить его от посторонних запахов и влаги.

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FAQ

Как охладить кровать без кондиционера?

Самый простой способ — положить простыню или наволочку в герметичном пакете в морозильную камеру на 10 минут перед сном. Также поможет натуральное постельное белье, вечернее проветривание комнаты и затемнение окон днем.

Как уснуть в сильную жару?

Чтобы быстрее заснуть, поддерживайте прохладу в спальне, используйте легкую постель из натуральных тканей, примите теплый душ перед сном и охладите наволочку или простыню. Это поможет организму быстрее снизить температуру тела и комфортнее уснуть.

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