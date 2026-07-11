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Как охладить кровать за 10 минут: простой трюк, спасающий от жары даже без кондиционера
Жаркие летние ночи часто становятся настоящим испытанием. Когда температура в спальне превышает +28… +30 °C, заснуть бывает почти невозможно, а сон становится поверхностным и беспокойным.
Если кондиционера нет, не торопитесь мириться с бессонницей. Существует простой способ, который поможет быстро охладить постель перед сном. О нем рассказали в Wprost dom.
Как быстро охладить кровать
Один из самых простых домашних лайфхаков — использовать холод, чтобы снизить температуру постели.
Для этого:
сложите простыню или наволочку в чистый герметичный пакет;
уложите его в морозильную камеру примерно на 10 минут;
после этого застелите кровать или наденьте прохладную наволочку перед сном.
За это время ткань успевает приятно охладиться, но не замерзает. Первые минуты после того, как вы ляжете в постель, будут гораздо более комфортными, что поможет организму быстрее расслабиться и заснуть. Эффект длится недолго, но именно этого часто достаточно, чтобы легче погрузиться в сон.
Почему этот способ работает
При засыпании температура тела естественно немного снижается. Если в комнате слишком жарко, организму сложнее отдавать тепло, поэтому человек дольше не может заснуть и чаще просыпается ночью. Прохладная постель помогает быстрее ощутить комфорт и облегчает процесс засыпания.
Что еще поможет лучше спать в жару
Чтобы ночь была более комфортной, стоит объединить этот лайфхак с другими простыми советами:
проветривайте спальню поздно вечером или ранним утром, когда температура на улице ниже;
днем держите шторы или жалюзи закрытыми, чтобы комната меньше нагревалась;
выбирайте постельное белье из натуральных тканей — хлопка, льна или бамбука;
перед сном принимайте теплый, а не ледяной душ — он помогает организму эффективнее охлаждаться;
Пейте достаточно воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания.
Чего лучше не делать
Не стоит класть в морозильную камеру матрас или одеяло или использовать влажную постель. Чрезмерный холод или конденсат могут сделать сон менее комфортным, а влажная ткань быстро нагревается и создает чувство духоты. Если вы охлаждаете текстиль, обязательно используйте чистый пакет, чтобы защитить его от посторонних запахов и влаги.
FAQ
Как охладить кровать без кондиционера?
Самый простой способ — положить простыню или наволочку в герметичном пакете в морозильную камеру на 10 минут перед сном. Также поможет натуральное постельное белье, вечернее проветривание комнаты и затемнение окон днем.
Как уснуть в сильную жару?
Чтобы быстрее заснуть, поддерживайте прохладу в спальне, используйте легкую постель из натуральных тканей, примите теплый душ перед сном и охладите наволочку или простыню. Это поможет организму быстрее снизить температуру тела и комфортнее уснуть.