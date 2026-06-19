Как охладить квартиру без кондиционера: простые способы во время жары

Как охладить квартиру без кондиционера / © Pexels

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В жару квартира может быстро превратиться в "теплицу", особенно если окна выходят на солнечную сторону, дом старый или в помещении нет кондиционера. Но снизить температуру и сделать воздух более комфортным можно даже простыми способами: правильно проветривать, закрывать солнце, выключать лишнюю технику и грамотно использовать вентилятор.

ТСН.ua делится главными лайфхаками.

Закрывайте окна днем, а не открывайте их

Одна из главных ошибок в жару – держать окна открытыми в течение дня. Если на улице жарче, чем в квартире, через открытые окна внутрь входит теплый воздух, и комната нагревается еще быстрее.

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Днем лучше держать окна закрытыми, особенно на солнечной стороне. Проветривать квартиру следует рано утром, поздно вечером или ночью, когда температура на улице ниже.

Создайте сквозняк в правильное время

Лучше всего проветривать квартиру тогда, когда на улице стало прохладнее. Откройте окна с разных сторон квартиры, чтобы создать сквозняк. Если окна выходят только на одну сторону, можно открыть входную дверь на несколько минут, если это безопасно.

Важно не делать сквозняк в самые жаркие часы дня, потому что так вы просто впустите в дом горячий воздух.

Закройте солнце шторами или жалюзи

Солнечные лучи очень быстро нагревают комнату. Если окна выходят на юг или запад, квартира может перегреваться уже с обеда.

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Чтобы этого избежать, закрывайте шторы, жалюзи или ролеты еще до того, как солнце начнет светить прямо в окна. Лучше всего работают светлые плотные шторы или специальные световозвращающие ролеты. Темные шторы могут нагреваться сильнее, поэтому их лучше использовать вместе с внешней защитой от солнца, если она есть.

Используйте вентилятор правильно

Вентилятор не охлаждает воздух сам по себе, а только двигает его. Но если поставить его правильно, в комнате станет гораздо комфортнее.

Вечером или ночью вентилятор можно поставить у открытого окна так, чтобы он помогал затягивать прохладный воздух внутрь или изгонять тепло наружу. Днем лучше направить поток воздуха не просто в лицо, а так, чтобы он циркулировал по комнате.

Поставьте перед вентилятором бутылку со льдом

Есть простой домашний способ сделать воздух от вентилятора прохладнее. Заморозьте бутылку с водой или несколько контейнеров со льдом и поставьте перед вентилятором. Поток воздуха будет проходить мимо холодной поверхности и будет казаться более свежим.

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Важно поставить бутылку в миску или на полотенце, потому что при таянии на ней появляется конденсат.

Не готовьте долго на плите

Плита, духовка, электрочайник и даже утюг быстро повышают температуру в квартире. В жаркие дни лучше меньше пользоваться духовым шкафом и долго не держать конфорки включенными.

Если нужно готовить, делайте это утром или вечером. В самые жаркие часы лучше выбирать холодные блюда, салаты или еду, которую не нужно долго варить или запекать.

Выключайте технику, которая греется

Компьютер, телевизор, зарядные устройства, лампы и прочая техника выделяют тепло. Отдельно это может казаться мелочью, но в маленькой комнате или студии разница ощутима.

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Выключайте из розетки то, чем не пользуетесь. Особенно это касается старых ламп, мощных компьютеров, игровых приставок и техники, работающей часами.

Увлажняйте ткань, но не превращайте квартиру в парник

Можно повесить влажное полотенце у открытого окна вечером или положить прохладную влажную ткань на подоконник. Это может немного освежить воздух.

Но важно не переусердствовать. Если в комнате и так высокая влажность, мокрые полотенца могут сделать воздух тяжелым и удушающим. В таком случае лучше делать ставку на проветривание, затенение и вентилятор.

Охлаждайте не только комнату, но и себя

Иногда скорее помогает не охладить всю квартиру, а снизить чувство жары. Примите прохладный душ, смочите запястье и шею прохладной водой, наденьте легкую одежду из натуральной ткани.

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Также помогает пить воду небольшими порциями в течение дня. Не стоит ждать сильной жажды – в жару организм быстрее теряет влагу.

Уберите лишние ковры и тяжелый текстиль

Ковры, пледы, плотные покрывала и тяжелые шторы могут удерживать тепло. Если есть возможность, на лето лучше убрать часть текстиля или заменить его более легкими материалами.

Особенно это заметно в маленьких комнатах, где много тканей и мало вентиляции.

Что не стоит делать в жару

Не стоит оставлять окна открытыми на целый день, если на улице очень жарко. Также не нужно ставить вентилятор слишком близко к себе на всю ночь – это может пересушивать слизистые и вызвать дискомфорт.

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Не оставляйте электроприборы без присмотра, не покрывайте вентилятор тканью и не ставьте воду так, чтобы она могла попасть на технику.

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