Как охладить квартиру в жару без кондиционера: топ-3 лайфхаков

Как охладить квартиру в жару / © Pexels

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В Украине на этой неделе стоит аномальная жара. Местами температура воздуха поднялась даже до +38 градусов.

Однако не у всех в квартире есть кондиционер, поэтому можно воспользоваться лафгаками, как охладить квартиру при такой высокой температуре.

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Мыть пол холодной водой

Когда на улице жарко — более 30 градусов — ваша квартира быстро нагревается. Бывает так, что в помещении просто невозможно находиться.

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Один из эффективных лайфхаков — частое мытье пола холодной водой. Холодная вода способна эффективно охладить ваше жилье. Также можно помыть подоконники и даже балкон. Холодная вода будет испаряться и охлаждать помещение.

Закрывать на день все окна

Еще один лайфхак в борьбе с жарой — это, казалось бы, неочевидный совет: закрывать окна, пока на улице стоит аномальная жара.

Окна рекомендуется открывать, когда на улице воздух охлаждается — утром или вечером. Так и в вашей квартире будет прохладно. А когда наступает жара, окна лучше плотно закрыть. Если у вас есть жалюзи — их тоже стоит опустить, чтобы не пропускать в помещение лишнее тепло.

Холодная вода в квартире

Еще одним лайфхаком может стать вода, замороженная в пластиковых бутылках. Их можно расставить по квартире — так у вас появится дополнительный источник холода.

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Если у вас нет кондиционера, но есть вентилятор, можно поставить перед ним бутылку с замороженной водой или льдом, и таким образом он будет разгонять более прохладный воздух.

Также не забывайте о собственном здоровье: в такую жару лучше всего пить много воды и есть овощи и фрукты, богатые витаминами и клетчаткой.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украине ослабнет жара и какие области первыми почувствуют похолодание.

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