Как омолодить даже старую яблоню в саду и при чем здесь ржавые гвозди: бесценное изобретение садоводов

Казалось бы, зачем держать дома старые ржавые гвозди. А оказывается, они помогают омолодить яблони в саду. Хотя такой метод может звучать странно, но он действительно работает.

Яблоневые сады довольно распространенное явление в Украине. Однако часто садоводы считают, что старые яблони нужно вырубать, не думая, что их еще можно легко омолодить.

Эксперты утверждают, что в определенный возраст плодовые деревья начинают постепенно "угасать". Они дают меньше плодов, чаще страдают болезнями и вредителями. Впрочем, проведя процедуру омоложения, вы сможете помочь старым яблоням.

Для этого многое не нужно. Специалисты поделились простым методом, который вам поможет. Дело в том, что когда дерево испытывает значительный стресс, то оно начинает тратить все силы на продление жизнедеятельности. Сначала результат малозаметен, впрочем, уже через год омоложенная яблоня порадует большим урожаем.

Чтобы дать своим старым яблоням второй шанс, возьмите один ржавый гвоздь и просто забейте его в ствол. Благодаря такой махинации дерево получит сильнейший стресс, который поможет пробудить в нем собственные резервы. Растение в ответ выпустит новые побеги и подарит большой урожай летом.

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