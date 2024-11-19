Как омолодить и очистить кожу лица с помощью соли: нужно всего 2-3 чайные ложки

Чтобы кожа лица была шелковистой, свежей и сияющей, можно использовать продукты, которые есть на каждой кухне. Одним из таких есть обычная каменная соль. Рассказываем, ссылаясь на материал Ukr.Media, как с помощью соли очистить и омолодить кожу своего лица.

Как с помощью соли очистить и омолодить кожу лица: 3 действенные методы

Эти способы применения соли для косметологических процедур обязательно вам понравятся. Они ведь очень просты, но крайне эффективны, вы будете довольны результатом действия такой домашней косметики.

Скраб для очищения и обновления жирной кожи. Для приготовления косметического средства возьмите по 2 чайные ложки меда и соли, тщательно перемешайте все. Нанесите скраб на лицо, шею и декольте массирующими движениями. Удерживайте средство 4 минуты и смойте теплой водой. Ваша кожа после такого скрабирования обновится, отшелушатся все ороговевшие клетки, станет гладкой и сияющей. Омоложение на несколько лет после такой косметики вам гарантировано.

Для приготовления косметического средства возьмите по 2 чайные ложки меда и соли, тщательно перемешайте все. Нанесите скраб на лицо, шею и декольте массирующими движениями. Удерживайте средство 4 минуты и смойте теплой водой. Ваша кожа после такого скрабирования обновится, отшелушатся все ороговевшие клетки, станет гладкой и сияющей. Омоложение на несколько лет после такой косметики вам гарантировано. Очищающая маска для сухой кожи. Возьмите 3 чайные ложки соли и чуть-чуть сметаны, смешайте, чтобы образовалась кремообразная смесь. Массажными движениями нанесите маску на кожу лица и шеи и удерживайте несколько минут. Затем смойте средство теплой водой.

Возьмите 3 чайные ложки соли и чуть-чуть сметаны, смешайте, чтобы образовалась кремообразная смесь. Массажными движениями нанесите маску на кожу лица и шеи и удерживайте несколько минут. Затем смойте средство теплой водой. Скраб для сухой и нормальной кожи. Смешайте соль и кофейную гущу в пропорции 1:1, нанесите сухую смесь на чистую кожу лица массирующими движениями. Держать долго не нужно, 1-2 минут будет достаточно, затем тщательно смойте средство теплой водой и нанесите на лицо увлажняющий крем.

Читайте также:

5 привычек человека, указывающих на внутреннюю мудрость и гениальность

Как быстро понять, что человек говорит ложь: смотрите на жесты и мимику

Шесть знаков, которые посылает наш ангел-хранитель, чтобы защитить от бед и предупредить об опасности