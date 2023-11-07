Как оно идеальное пальто, на что обратить внимание при его выборе: советы стилистов

Каким должно быть идеальное пальто

Идеальное пальто, по словами стилистки Оксаны Мацькив – это классическое пальто, исключительно из натуральной ткани. Оно может быть из кашемира, шерсти с вкраплением вискозы, но в нем не должно быть полиэстера.

Это может быть неструктурированное пальто, так Оксана Мацькив назвала пальто, которые идут без подкладки и подплечников. Силуэт таких пальто – это пальто-кокон, пальто-халат или пальто на запах. Чаще всего такие пальто идут с поясом, который придает фигуре форму песочных часов. "Важный момент — ткань в таких пальто должна литься", к тому же они идут без пуговиц.

Как выбрать пальто

Другая категория – это жесткие структурированные пальто с подкладкой и подплечниками, в которых никогда не бывает пояса, потому что они только портят силуэт, придав ему лишний объем. Такие пальто, как правило, с пуговицами.

Как выбрать пальто

На какие детали нужно обратить внимание при выборе пальто

Важно при выборе верхней одежды обратить внимание на размер и форму лацканов, на их соотношение с размером лица и их чертами. Для мелких черт лица подойдут небольшие лацканы, соответственно для лица большего – лацканы также большего размера. Не стоит выбирать пальто со слишком широкими, слишком вытянутыми или наоборот короткими лацканами – они отсылают в прошлое.

Как выбрать пальто

Не менее значимым элементом идеального пальто являются пуговицы. Чтобы этот предмет верхней одежды выглядел дорогостоящим, пуговицы должны быть в тон пальто или черного, или черепахового цвета. Именно они добавляют изделию дороговизны.

Фото MaxMara

Как выбрать правильную длину пальто? По мнению стилистки, длина играет важную роль при выборе пальто на годы. Лучше выбирать пальто классической длины, именно такая длина будет делать женщину стройнее. Оптимальная длина – это либо на одну ладонь выше колена, либо на 2-4 см ниже колена, самый роскошный вид имеют пальто длины меди.

Подытоживая стилистка отметила, что, выбирая пальто, лучше обращать внимание на классические модели, остающиеся актуальными десятилетиями. "Некоторые легендарные модели от Max Mara сохраняют актуальность 50-60 лет. Если вы не уверены, что хотите двигаться в сторону безумного декора, накладок, комбинации разных цветов или тканей в пальто, то чем более простая и более лаконичная модель, тем более дорогой вид она будет иметь".

Фото MaxMara

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