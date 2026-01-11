Как определить, что орехи испортились, и как правильно их хранить

Орехи / © pixabay.com

Грецкие орехи богаты полезными жирами, белками и антиоксидантами. Но именно из-за содержания жиров они очень чувствительны к неправильному хранению.

Если не знать всех нюансов, они быстро становятся горькими или теряют свой аромат. Кроме того, разные сорта имеют разный срок годности, в зависимости от места их хранения.

Как правило, на упаковке орехов указана дата «потребить до», указывающая, как долго они будут иметь наилучшее качество. После этого они, скорее всего, испортятся. И хотя употребление испорченных орехов не влечет за собой заболеваний, консистенция и вкус будут нежелательными, поэтому стоит научиться правильно хранить орехи.

Если орехи хранились должным образом, но прогоркли из-за возраста, они будут пахнуть немного кислым. Запах может даже быть похожим на запах краски. Горькие орехи также будут иметь мягкую консистенцию и, если вы случайно съедите один, горький и кислый вкус.

В отличие от целых в скорлупе очищенные орехи сразу портятся от воздействия воздуха и света.

Каждый контакт с воздухом — это настоящая атака на их масла. Чтобы сохранить свежесть, их нужно изолировать, и здесь на помощь придет герметичная упаковка. Это может быть стеклянная банка с крышкой, пластиковая емкость или специальный вакуумный пакет. Главное, чтобы воздух попадал туда минимально.

