Как определить, что перед вами свежесрезанные розы: на что обратить внимание

В сфере выращивания и продажи цветов широко используются химические средства, чтобы сохранить их свежесть и продлить срок жизни даже после начала увядания.

Как выбрать свежие розы

Как рассказывают эксперты, прежде всего следует обратить внимание на бутон. Он должен быть плотным и упругим. У старых роз бутон мягкий и дряблый, может немного наклоняться.

Первые лепестки розы могут терять свою яркость и естественный оттенок.

Если основание бутона массивно, а сам бутон кажется небольшим, это может свидетельствовать о том, что наружные лепестки были удалены. Также важно обратить внимание на цвет основания бутона – он должен быть насыщенно-зеленым.

Второй показатель – состояние листьев и стеблей. Листья должны быть плотными, блестящими и плотно прилегать к стеблю. Если стебель мягкий или легко сгибается, это означает, что цветок уже не свежий.

Третий способ проверить качество розы – это ее аромат. Свежесрезанные цветы обладают отчетливым запахом. Кроме того, эксперт советует обратить внимание на вес розы: свежие цветы обычно тяжелее.

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