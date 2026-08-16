Как определить, есть ли в вас обезвоживание — простой тест поможет

Жара / © Associated Press

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О недостатке воды могут свидетельствовать головная боль, необычная усталость, головокружение или темная моча. Существует и простой домашний тест с кожей, однако имеет существенное ограничение.

Об этом пишет Egészségkalauz, Medonet.

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Как проверить обезвоживание с помощью кожи

Один из известных домашних способов оценить гидратацию — проверить упругость кожи. Для этого нужно осторожно защелкнуть небольшую складку кожи, а затем отпустить ее. Если организм достаточно снабжен жидкостью, кожа обычно быстро возвращается в исходное положение. При дефиците жидкости складка может расправляться медленнее.

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Однако этот тест не может самостоятельно достоверно показать, есть ли у человека обезвоживание. На эластичность кожи влияет не только уровень гидратации.

Систематический научный обзор методов оценки тургора кожи показал, что универсального способа, который был бы надежным при любых обстоятельствах, нет. У взрослых тургор кожи также не обязательно является лучшим показателем обезвоживания.

Особенно осторожно результат такого теста нужно оценивать у пожилых людей, ведь с возрастом кожа естественным образом теряет упругость. Поэтому медленное расправление кожной складки само по себе еще не означает обезвоживания.

Какие симптомы могут указывать на нехватку жидкости

Специалисты советуют не ориентироваться на один показатель, а учитывать сразу несколько сигналов организма.

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Среди распространенных симптомов обезвоживания:

сильная жажда;

сухость во рту, губах и языке;

темно-желтая моча с более резким запахом;

реже обычного мочеиспускания;

головокружение или чувство неустойчивости;

головные боли;

усталость.

При значительной потере жидкости состояние может ухудшаться. В жару слабость, мышечные судороги, тошнота, головная боль и головокружение могут являться признаками уже теплового истощения.

Посмотрите на цвет мочи

Одним из самых простых ориентиров является цвет мочи. Светлый, бледно-желтый оттенок обычно свидетельствует о достаточном поступлении жидкости. Заметно темная моча, особенно вместе с уменьшением частоты мочеиспускания, может указывать на недостаток воды.

И здесь не стоит делать выводы только по одному показателю: некоторые лекарства, витамины и продукты питания способны изменять цвет мочи.

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Сколько воды нужно пить каждый день

Универсального количества воды, которое подходило бы всем, нет. По данным Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA), ориентировочная общая суточная потребность в воде составляет около 2 литров для женщин и 2,5 литра для мужчин. При этом учитывается и вода, которую человек получает с едой.

Потребность в жидкости изменяется в зависимости от обстоятельств. В жару, во время интенсивного потоотделения, занятий спортом или физической работой воды может понадобиться больше. То же касается температуры, рвоты или диареи.

Поэтому вместо того чтобы пытаться выпить определенное количество литров за короткое время, лучше регулярно пить в течение дня и следить за жаждой, количеством и цветом мочи и общим самочувствием.

Не обязательно сразу выпивать большое количество воды. Жидкость можно употреблять в пищу небольшими порциями в течение дня. Часть воды организм также получает из продуктов — например, арбузов, огурцов, помидоров, клубники, других фруктов и овощей и супов.

Нужны ли электролиты в жару

При потоотделении организм теряет не только воду, но и электролиты, в частности натрий. Однако это не значит, что каждый жаркий день нужно пить электролитные напитки.

При обычной активности и сбалансированном питании воды, как правило, достаточно. Другая ситуация может быть из-за длительного сильного потоотделения, интенсивных физических нагрузок или значительной потери жидкости и солей.

Например, при обезвоживании из-за рвоты или диарея могут использоваться оральные регидратационные растворы, которые помогают компенсировать не только жидкость, но и утраченные соли и другие компоненты.

При этом не следует автоматически увеличивать потребление соли только из-за жары. По рекомендации ВОЗ, взрослым следует потреблять менее 2000 мг натрия в сутки, что соответствует менее 5 г поваренной соли. Чрезмерное длительное потребление натрия может повышать АД и увеличивать риск ряда заболеваний.

В жару лучше осторожнее с алкоголем

Холодное пиво или другой алкогольный напиток может показаться способом освежиться, однако использовать алкоголь для удовлетворения суточной потребности в жидкости не стоит. Рекомендации ВОЗ по жаре предусматривают регулярное употребление воды и советуют избегать алкоголя.

Когда обезвоживание может быть не единственной проблемой

Симптомы недостатка жидкости и теплового поражения могут быть схожими. Поэтому головные боли, головокружение или слабость в жару не следует автоматически списывать только на то, что человек мало пил.

Запутанность сознания, потеря сознания, очень высокая температура тела, судороги или тяжелое нарушение сознания могут свидетельствовать о тепловом ударе. Это неотложное состояние, при котором требуется срочная медицинская помощь. Человека следует переместить в более холодное место и начать охлаждение тела.

При тепловом истощении могут возникать сильное потоотделение, слабость, головокружение, тошнота, мышечные судороги и головные боли. В таком случае помочь могут прохладное место, отдых и, если человек в сознании и может пить, жидкость. Если состояние ухудшается, появляется рвота или симптомы не проходят, следует обратиться за медицинской помощью.

Таким образом, тест с кожной складкой может являться лишь дополнительным ориентиром, но не точным домашним тестом на обезвоживание. Значительно информативнее одновременно оценивать жажду, цвет и количество мочи, самочувствие и объем утраченной жидкости.

Какое лекарство требует особого внимания в жару

Некоторые препараты могут повышать риск проблем с жидкостью. В частности, мочегонные средства увеличивают выделение мочи. Некоторые препараты группы SGLT2, применяемые при диабете, сердечной недостаточности или заболеваниях почек, также могут увеличивать объем мочи.

Другие лекарства могут становиться проблемнее именно в условиях обезвоживания. К ним относятся некоторые препараты от давления, в частности, ингибиторы АПФ и БРА, отдельные противовоспалительные обезболивающие, а также метформин. Чрезмерное или длительное применение слабительных также может привести к потере жидкости и электролитов.

Самостоятельно прекращать прием назначенного лекарства из-за жары нельзя. Если на фоне лечения возникли рвота, диарея, температура, сильное потоотделение или недостаточное потребление жидкости, следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом по дальнейшему лечению.

Постоянная жажда не всегда означает обезвоживание

Сильная жажда является естественной реакцией на нехватку жидкости, но постоянное и необычно сильное желание пить может иметь и другие причины. Среди них соленая или острая пища, алкоголь, кофеин, температура, беременность, некоторые лекарства и определенные заболевания.

Если человек много пьет, но жажда не проходит, а одновременно часто или в большом количестве мочится, следует обратиться к врачу. Такие симптомы могут наблюдаться при сахарном диабете.

Если необычная жажда сохраняется несколько дней, несмотря на достаточное потребление жидкости, не следует объяснять ее только жарой — это повод пройти медицинское обследование.

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