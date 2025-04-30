Как определить кислотность почвы в домашних условиях: простые способы без специальных приборов

Кислотность почвы— как определить

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Кислотность почвы — это ключевой показатель, от которого зависит здоровье растений, их рост, урожайность и способность усваивать питательные вещества. В промышленном земледелии для определения pH используют лабораторные анализы, однако на даче или в домашнем огороде можно узнать кислотность почвы с помощью подручных средств — просто, быстро и без специального оборудования. Рассказываем, как это сделать.

Зачем знать кислотность почвы

Кислотность почвы оказывает непосредственное влияние на усвоение удобрений. Например, фосфор в кислой среде почти недоступен растениям. Некоторые культуры (например капуста или свекла) нуждаются в нейтральной или даже щелочной почве, тогда как голубика или клюква — наоборот, лучше растут в кислой среде.

Чтобы получить хороший урожай или избежать проблем с комнатными растениями, важно знать и при необходимости корректировать pH. Для этого не обязательно иметь лабораторию — достаточно внимательности, подручных средств и немного опыта.

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Тест с листьями черной смородины

Интересный и очень простой тест для которого понадобится только смородина, точнее ее листья.

Как провести тест

Возьмите 3-5 свежих листьев черной смородины.

Залейте их кипятком и дайте настояться 10–15 минут, пока вода приобретет насыщенный розово-фиолетовый оттенок.

Процедите настой, чтобы избавиться от остатков листьев.

Добавьте в настой чайную ложку грунта.

Наблюдайте за изменением цвета. Красный или розовый свидетельствует о кислой почве (pH до 5,5), зеленой или голубоватой — нейтральной почве (pH около 6,5–7), синей почве щелочная почва (pH выше 7,5).

Этот метод прост и доступен для домашнего использования.

Использование уксуса и соды

Еще один простой способ — реакция почвы на уксус и соду. Разделите образец грунта на две части:

на одну часть добавьте несколько капель уксуса (9%);

на другую — раствор соды в воде.

Реакция в виде образования пузырьков при добавлении уксуса свидетельствует о щелочной почве, а при добавлении соды о кислом. Отсутствие реакции в обоих случаях указывает на нейтральную почву.

Наблюдение за растениями-индикаторами

Опытные агрономы и огородники могут ориентироваться на растения, растущие на участке. Некоторые виды очень чувствительны к кислотности и поэтому появляются только в почвах с определенным pH.

Растения, указывающие на кислую почву (pH < 5,5) - это хвощ полевой, щавель, вереск, подорожник, мхи, ежевика

О слабокислой почве (pH 5,5–6,5) свидетельствует рост таких растений, как одуванчик, лебеда, клевер луговой, мокрица, люцерна, а о нейтральной или слабощелочной почве (pH 6,5–7,5) — крапива, полынь, пастернак, чертополох.

Такой подход особенно полезен на запущенных участках или при первом смотре новой земли.

Лакмусовые полоски или pH-метр — для более точного измерения.

Если вы хотите знать точное значение кислотности, можно приобрести лакмусовые полоски или pH-метр и проведите тест:

Смешайте часть грунта с дистиллированной водой в пропорции 1:5.

Оставьте смесь на 30 минут.

Процедите через марлю или сито.

Опустите в фильтрат лакмус или pH-метр электрод.

Совместите цвет полоски с инструкцией или посмотрите цифровое значение.

Лакмус покажет кислотность примерно, а pH-метр с точностью до десятых частиц.

Корректировка кислотности почвы

После определения кислотности почвы можно принять меры по ее корректировке:

Для снижения кислотности (раскисления) эксперты рекомендуют провести известкование (внесение извести-пушонки, доломитовой муки, мел). Способствует этому процессу и использование древесной золы.

Для повышения кислотности применяют внесение серы или сульфата алюминия, использование кислых торфов.