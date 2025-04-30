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Как определить кислотность почвы в домашних условиях: простые способы без специальных приборов
Лучшие способы определения кислотности почвы в домашних условиях
Кислотность почвы — это ключевой показатель, от которого зависит здоровье растений, их рост, урожайность и способность усваивать питательные вещества. В промышленном земледелии для определения pH используют лабораторные анализы, однако на даче или в домашнем огороде можно узнать кислотность почвы с помощью подручных средств — просто, быстро и без специального оборудования. Рассказываем, как это сделать.
Зачем знать кислотность почвы
Кислотность почвы оказывает непосредственное влияние на усвоение удобрений. Например, фосфор в кислой среде почти недоступен растениям. Некоторые культуры (например капуста или свекла) нуждаются в нейтральной или даже щелочной почве, тогда как голубика или клюква — наоборот, лучше растут в кислой среде.
Чтобы получить хороший урожай или избежать проблем с комнатными растениями, важно знать и при необходимости корректировать pH. Для этого не обязательно иметь лабораторию — достаточно внимательности, подручных средств и немного опыта.
Тест с листьями черной смородины
Интересный и очень простой тест для которого понадобится только смородина, точнее ее листья.
Как провести тест
Возьмите 3-5 свежих листьев черной смородины.
Залейте их кипятком и дайте настояться 10–15 минут, пока вода приобретет насыщенный розово-фиолетовый оттенок.
Процедите настой, чтобы избавиться от остатков листьев.
Добавьте в настой чайную ложку грунта.
Наблюдайте за изменением цвета. Красный или розовый свидетельствует о кислой почве (pH до 5,5), зеленой или голубоватой — нейтральной почве (pH около 6,5–7), синей почве щелочная почва (pH выше 7,5).
Этот метод прост и доступен для домашнего использования.
Использование уксуса и соды
Еще один простой способ — реакция почвы на уксус и соду. Разделите образец грунта на две части:
на одну часть добавьте несколько капель уксуса (9%);
на другую — раствор соды в воде.
Реакция в виде образования пузырьков при добавлении уксуса свидетельствует о щелочной почве, а при добавлении соды о кислом. Отсутствие реакции в обоих случаях указывает на нейтральную почву.
Наблюдение за растениями-индикаторами
Опытные агрономы и огородники могут ориентироваться на растения, растущие на участке. Некоторые виды очень чувствительны к кислотности и поэтому появляются только в почвах с определенным pH.
Растения, указывающие на кислую почву (pH < 5,5) - это хвощ полевой, щавель, вереск, подорожник, мхи, ежевика
О слабокислой почве (pH 5,5–6,5) свидетельствует рост таких растений, как одуванчик, лебеда, клевер луговой, мокрица, люцерна, а о нейтральной или слабощелочной почве (pH 6,5–7,5) — крапива, полынь, пастернак, чертополох.
Такой подход особенно полезен на запущенных участках или при первом смотре новой земли.
Лакмусовые полоски или pH-метр — для более точного измерения.
Если вы хотите знать точное значение кислотности, можно приобрести лакмусовые полоски или pH-метр и проведите тест:
Смешайте часть грунта с дистиллированной водой в пропорции 1:5.
Оставьте смесь на 30 минут.
Процедите через марлю или сито.
Опустите в фильтрат лакмус или pH-метр электрод.
Совместите цвет полоски с инструкцией или посмотрите цифровое значение.
Лакмус покажет кислотность примерно, а pH-метр с точностью до десятых частиц.
Корректировка кислотности почвы
После определения кислотности почвы можно принять меры по ее корректировке:
Для снижения кислотности (раскисления) эксперты рекомендуют провести известкование (внесение извести-пушонки, доломитовой муки, мел). Способствует этому процессу и использование древесной золы.
Для повышения кислотности применяют внесение серы или сульфата алюминия, использование кислых торфов.