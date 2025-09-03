Как определить, кто звонит с незнакомого или скрытого номера: доступные и бесплатные способы

Нежелательные звонки с незнакомых номеров стали настоящим вызовом для многих украинцев. Часто это мошенники или рекламные службы, но иногда на линии может быть коллега или даже близкий человек, который сменил номер. Чтобы не ошибиться, следует знать простые и надежные способы, которые помогут быстро и бесплатно узнать, кто звонит.

Viber. Один из самых удобных методов — использование мессенджера Viber. Если у абонента есть зарегистрированный профиль, вы можете увидеть его имя или никнейм. Откройте приложение, введите телефонный номер и нажмите кнопку «Написать». Система покажет данные, под которыми человек зарегистрирован в приложении.

Скрытая функция Viber. У этого мессенджера еще есть дополнительная функция «Идентификация абонентов». Благодаря обмену контактами между пользователями создается общая база. Если номер находится в базе, вы увидите имя абонента во время входящего вызова. Однако функция может не сработать, если номера нет в базе, звонок идет с постороннего приложения, пользователь запретил показ своих данных.

Google и соцсети. Просто введите номер в поисковик — часто он уже засветился на форумах, сайтах компаний или в соцсетях. Это быстрый способ понять, кому он принадлежит.

Специальные мобильные приложения. Такие сервисы, как Truecaller или GetContact, собирают базы номеров и показывают, как другие пользователи их подписали. Это удобно, но следует помнить о доступе к собственным контактам.