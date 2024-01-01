Как определить породу кошки: признаки, указывающие на принадлежность животного к "знатному роду"

Как определить, какой породы ваш кот

Наверное, каждый хозяин уличного котика задумывался, есть ли у его пушистика признаки породы. Этот вопрос возникает при покупке котенка без документов. Однако ответить на него однозначно непросто даже опытному ветеринару, потому что животное может быть метисом двух разных пород или результатом спонтанной генетической мутации.

Как определить породу кота или кошки по внешним признакам

Одним из способов определения породы кошки есть изучение ее внешних физических особенностей и моделей поведения.

Вот некоторые внешние признаки, которые могут указывать на родословную кота

Уши

Наверное, легче всего определить породу кошки за ушами. У некоторых кошек форма, размер и другие особенности строения ушных раковин являются одними из главных признаков той или иной породы, что может стать хорошей подсказкой.

Загнутый вперед и опущенный кончик уха — у шотландской вислоухой и украинского левка.

Уши с плотным и твердым хрящом, эластичный кончик загнут назад – это американский кэрл.

Ушные раковины в форме полумесяца с заостренным кончиком – признак эльфов и двельфов.

Большие, с широким основанием, клиновидные уши характерны для ориенталов, сиамских кошек.

Кисточки на кончиках – это мейн кун, норвежская лесная, чаузи.

Тип шерсти

Помимо разницы в длине, покров кошек отличается по своей структуре:

«Плюшевый» – остевые волосы сочетаются с хорошо развитым подшерстком, придавая шерсти мягкость и делая ее тактильно приятной. Среди обладателей такой плюшевой шерсти такие породы, как британская короткошерстная, скоттиш фолд, экзот, другие.

Толстая, упругая и колючая на ощупь шерсть встречается крайне редко, на данный момент только у американской жесткошерстной породы.

Вьющаяся или волнистая шерсть, образующая завитки или кудри встречается у таких пород, как корниш-рекс, девон-рекс, селкирк-рекс другие.

Животных с длиной шерсти до 1 см принято считать бесшерстными, к ним относятся канадский и донской сфинксы, петерболд, бамбино, двельф и т.д.

Окрас

Конечно, существует так много разнообразных популярных расцветок кошек, что не позволяет определить ее породу. Но есть и принадлежащие немногим породам:

Голубым окрасом может похвастаться только британская (короткошерстная и длинношерстная), шотландская (прямоухая и вислоухая), голубая, шартрез, нибелунг.

Шоколадный, глубокий коричневый оттенок шерсти бывает у гаваны, бурмы.

Колор-пойнт – считается классической «сиамской» окраской и характерен для кошек родом из Юго-Восточной Азии и гибридов, созданных с их участием: сиамской, тайской, бирманской, гималайской, балинеза, тонкинской, невской маскарадной и т.д.

Редкий песочный цвет шерстного покрова свойственен абисинским и сомалийским кошкам.

Наиболее приближенный к естественной окраске исторического предка всех домашних кошек окрас в виде характерных пятен и полосок можно встретить у египетской мау, бенгальской, сибирской, тойгера и т.д.

Шиншиловый — редкое сочетание белого цвета с серебристым или золотистым вкраплением встречается у трех пород котов — британской, шотландской и сибирской.

Цвет глаз

Голубой цвет глаз в разных оттенках, от светло-голубого до насыщенного синего или цвета морской волны характерен для большинства азиатских пород (тайской, балинезийской, тонкинской, бирмы и др.).

Зеленый встречается у большинства беспородных кошек. Но есть исключения: например, радужка изумрудного цвета в сочетании с голубой окраской шерсти – один из признаков породы русская голубая и нибелунга.

Желтый или янтарный оттенок глаз характерен для бомбейских кошек.

Глаза разного цвета (гетерохромия) встречается среди ангор, турецких ванн, экзотов, персов.

Характер

Как и человек, каждая кошка имеет свой характер, который зависит от многих факторов, как поведения матери, степени социализации, условий, в которых растет котёнок. Но, как выяснили специалисты, некоторые черты характера свойственны большинству представителей отдельных пород. Считается что:

Доброе, общительное и «говорящее» кошки — это канадский сфинкс, немецкий рекс, сиамская, ориентальная кошка.

Флегматические и спокойные породы – шартрез, американский керл, норвежская лесная.

Доброжелательные, но независимые, "гуляющие сами по себе" — это британская короткошерстная, мейн кун, персидская кошка, курильский бобтейл.

Веселыми и активными являются такие породы как бамбино, экзот, регдолл.

Определить породу кошки по внешним признакам – задача не всегда проста даже для специалиста-фелинолога, а неопытного человека она может просто завести в тупик. Поэтому можно воспользоваться специальными программами для определения породы, обратиться к ветврачу или даже сделать ДНК-тест.

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