Как определить свежесть яиц без погружения в воду и варки: фермер поделился быстрым способом

Яйцо / иллюстративное фото / © Pexels

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Проверить свежесть яйца можно без проверки срока годности, погружения в воду или варки. Для этого есть гораздо более быстрый и простой способ — достаточно просто разбить яйцо на ровную поверхность и внимательно рассмотреть структуру белка.

Этим лайфхаком поделился американский фермер Джоэл Салатин из хозяйства Polyface Farm, пишет издание El Espanol.

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«Даже не обязательно готовить яйца, чтобы заметить разницу», — пояснил фермер.

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Как отмечает Салатин, главный признак порчи продукта можно заметить сразу после того, как вы разбьёте скорлупу. Как только яйцо оказывается на тарелке, плотный и упругий альбумин (то есть белок) четко держит форму, что и является свидетельством его свежести и прочной внутренней структуры.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), качественные и свежие яйца отличаются густым и плотным белком, который плотно окружает желток. Однако со временем его консистенция меняется: белок становится более жидким и растекается по тарелке на значительно большую площадь. Соответственно, если белок держится кучей, это непосредственно указывает на свежесть продукта.

Главный признак порчи яйца можно заметить сразу после того, как вы разбьёте скорлупу / © pexels.com

Такая разница между только что снесенным яйцом и тем, которое пролежало несколько недель, обусловлена естественными процессами: через крошечные поры в скорлупе постепенно выходят углекислый газ и часть влаги, что одновременно изменяет химические свойства самого белка.

По данным USDA, по мере старения яиц белок теряет плотность, тогда как желток начинает поглощать из него влагу. В разбитом виде это проявляется тем, что белок растекается на большую площадь, а желток становится плоским и менее упругим.

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В то же время в свежем продукте наблюдается противоположная картина: густая часть белка концентрируется вокруг желтка, а сам желток сохраняет форму, близкую к круглой. Именно эти особенности легли в основу американской системы классификации яиц, согласно которой их делят на категории AA, A и B.

По мере старения яиц белок теряет плотность, в то время как желток начинает впитывать из него влагу.

Яйца категории AA отличаются чрезвычайно густым белком и высоким округлым желтком, тогда как у яиц категории B белок заметно более жидкий, а желток — более плоский и широкий. Известный фермер

Салатин обращает внимание именно на это физическое свойство, отмечая, что высокий желток в сочетании с вязким белком позволяет наглядно убедиться в исключительной свежести продукта ещё до начала приготовления. При этом лёгкая мутность белка вовсе не является признаком порчи, а наоборот, служит дополнительным свидетельством свежести яйца.

Рядом с желтком также можно заметить небольшие беловатые образования, похожие на ниточки, которые называются «халазы». Основная функция халаз заключается в удержании желтка в центре. Как отмечает Американский совет по яйцам (American Egg Board), чем четче выражены эти структуры, тем свежее, как правило, продукт.

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Однако у этого метода есть существенное ограничение: хотя плотность белка помогает оценить свежесть, она никоим образом не гарантирует отсутствие опасных микроорганизмов. Поскольку бактерии невозможно увидеть невооруженным глазом, даже визуально идеальное яйцо требует соблюдения стандартных мер предосторожности при хранении и приготовлении.

Поэтому визуальная оценка состояния белка ни в коем случае не заменяет надлежащих условий хранения и основных правил пищевой безопасности, хотя существуют определенные признаки, которые должны насторожить. В частности, в Министерстве сельского хозяйства США отмечают, что розовый или радужный оттенок белка указывает на микробное порчение, вызванное бактериями рода Pseudomonas, а появление неприятного запаха или явно ненормального вида после разбивания яйца является однозначным поводом для того, чтобы сразу выбросить продукт.

В то же время популярный метод проверки свежести с помощью погружения в воду отражает совсем другой процесс: из-за постепенного увеличения воздушной камеры внутри яйца со временем оно начинает всплывать.

Хотя это свидетельствует о значительном сроке хранения и утрате части первоначальных качеств, в USDA отмечают, что такое яйцо технически все еще может оставаться пригодным к употреблению.

В таких случаях эксперты рекомендуют разбить яйцо в отдельную ёмкость, тщательно оценить его запах и внешний вид, и только после этого принимать окончательное решение. Поэтому для того, чтобы просто сравнить свежесть двух яиц, вовсе не обязательно их варить или набирать воду в стакан — достаточно просто выложить их на тарелку.

Если желток остаётся высоким, а плотный белок аккуратно собрался вокруг него, перед вами свежий продукт. Когда же белок жидкой лужицей растекается по тарелке, а желток выглядит довольно плоским, яйцо уже утратило первоначальную свежесть. Эту разницу, как неоднократно подчеркивал Джоэл Салатин, легко заметить визуально ещё до того, как разогреется сковорода.

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