Как определить свой цветотип и выбирать подходящие вещи: четкие советы

Если вы научитесь правильно определять свой цветотип и подбирать вещи, человек будет выглядеть гармонично и привлекательно.

Наверное, каждый человек замечает, что есть вещи, в которых он выглядит на все 100%, а другие – не подходят от слова вовсе. Чтобы всегда выбирать свое, надо прежде всего научиться определять свой цветотип. От него зависит едва ли не все!

Как определить свой цветотип, рассказываем в материале ТСН.ua.

Существует 4 цветотипа

Специалисты объясняют, что люди делятся на четыре цветотипа, которые соответствуют сезонам года: весна, лето, осень и зима. Определить цветотип можно по цвету глаз, волос и кожи. Учитывая эти характеристики, стилисты советуют отдавать предпочтение конкретным оттенкам при выборе образов.

Весна (теплый)

глаза – светло-голубые, светло-зеленые, светло-коричневые

волосы – светло русые, белокурые, светло-коричневые, имеет теплый оттенок

кожа – бледная, тонкая, имеет румянец, легко сгорает

Лучше всего подходят цвета: персиковый, мандариновый, коралловый, томатно-красный, травяной зеленый, желтый.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Лето (холодный)

глаза – серые, серо-зеленые, серо-голубые, коричневые

волосы – светлые ("ледяной" блонд), темные (пепельно-русые), всегда присутствуют холодные оттенки

кожа – довольно быстро загорает и приобретает бронзовый цвет, имеет розовый оттенок

Лучше всего подходят цвета: серебристый, бледно-розовый, серо-голубой, коричневый и бежевый.

Пэрис Гилтон / Фото: Getty Images

Осень (теплый)

волосы – рыжие, коричневые, имеет теплый оттенок.

глаза – ореховые, болотные, карие.

кожа – золотистый оттенок, сложно загорающий.

Больше всего подходят цвета: изумрудный, яркий красный, оранжевый, теплый коричневый и оливковый цвета.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Зима (холодный)

волосы – темно-коричневые, черные волосы

глаза – темно-карие, синие, зеленые

кожа – светлая

Больше всего подходят цвета: красный, винный, белый, черный, синий.

Пенелопа Круз / Фото: Associated Press

Раньше мы писали о том, как обрести свой идеальный цвет волос.

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