Как определить свой цветотип и выбирать подходящие вещи: четкие советы

Если вы научитесь правильно определять свой цветотип и подбирать вещи, человек будет выглядеть гармонично и привлекательно.
Наверное, каждый человек замечает, что есть вещи, в которых он выглядит на все 100%, а другие – не подходят от слова вовсе. Чтобы всегда выбирать свое, надо прежде всего научиться определять свой цветотип. От него зависит едва ли не все!
Как определить свой цветотип, рассказываем в материале ТСН.ua.
Существует 4 цветотипа
Специалисты объясняют, что люди делятся на четыре цветотипа, которые соответствуют сезонам года: весна, лето, осень и зима. Определить цветотип можно по цвету глаз, волос и кожи. Учитывая эти характеристики, стилисты советуют отдавать предпочтение конкретным оттенкам при выборе образов.
Весна (теплый)
- глаза – светло-голубые, светло-зеленые, светло-коричневые
- волосы – светло русые, белокурые, светло-коричневые, имеет теплый оттенок
- кожа – бледная, тонкая, имеет румянец, легко сгорает
Лучше всего подходят цвета: персиковый, мандариновый, коралловый, томатно-красный, травяной зеленый, желтый.
Лето (холодный)
- глаза – серые, серо-зеленые, серо-голубые, коричневые
- волосы – светлые ("ледяной" блонд), темные (пепельно-русые), всегда присутствуют холодные оттенки
- кожа – довольно быстро загорает и приобретает бронзовый цвет, имеет розовый оттенок
Лучше всего подходят цвета: серебристый, бледно-розовый, серо-голубой, коричневый и бежевый.
Осень (теплый)
- волосы – рыжие, коричневые, имеет теплый оттенок.
- глаза – ореховые, болотные, карие.
- кожа – золотистый оттенок, сложно загорающий.
Больше всего подходят цвета: изумрудный, яркий красный, оранжевый, теплый коричневый и оливковый цвета.
Зима (холодный)
- волосы – темно-коричневые, черные волосы
- глаза – темно-карие, синие, зеленые
- кожа – светлая
Больше всего подходят цвета: красный, винный, белый, черный, синий.
Раньше мы писали о том, как обрести свой идеальный цвет волос.
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