Как определить в магазине, подходит ли капуста для квашения, просто взглянув на нее: 100% работает

На зимнем столе блюдо №1 – это, конечно, квашеная капуста. Однако, оказывается, не все виды подходят для квашения. Рассказываем, как зрительно в магазине выбрать лучшую.

Хотя существует много разных рецептов квашения, один момент всегда остается неизменным: початки должны быть качественными и подходить для этого процесса. Дачники назвали несколько важных признаков, чтобы в магазине "на глазок" определить, подойдет ли капуста для квашения.

Прежде всего, на что следует обратить внимание, это форма начала. Она должна быть округлой и несколько сплюснутой. Такая форма показывает, что листья прилегают друг к другу достаточно плотно, что означает, что овощ сохранит текстуру после ферментации. Чаще всего круглые початки относятся к среднепоздним и поздним сортам. Не принимайте те, которые имеют вытянутую или неправильную форму.

Еще одним важным критерием является цвет. Для квашения больше подходит почти белая, светло-зеленая капуста. Наружные листья должны быть даже слегка зелеными, но "сердцевина" – белой. Это означает, что овощ спелый. Темно-зеленые листья обычно относятся к ранним сортам, которые, хоть и привлекательны с виду, однако для квашения совсем не подходят.

Не стесняйтесь в магазине слегка сдавить кочерыжку. Он должен выдать легкий глухой хруст. Этот признак также указывает на спелость овоща.

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