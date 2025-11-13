- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 2 мин
Как определить возраст веток черной смородины: ключ к правильной обрезке кустов
Чтобы эффективно обрезать смородину нужно правильно определить возраст ее ветвей. Рассказываем, как правильно это сделать.
Согласитесь, что садоводу, занимающемуся обрезкой смородины, нужно знать как определять возраст ее ветвей. Правильная обрезка, основанная на этом знании, позволяет поддерживать куст в здоровом состоянии и обеспечивать стабильный и обильный урожай, поскольку смородина плодоносит преимущественно на ветках от 2-4 лет.
Как определить возраст побегов смородины по их структуре
Основной метод определения возраста состоит в анализе порядков разветвления ветвей.
Нулевые побеги (однолетние) - это прикорневые побеги, которые формируются непосредственно из почек на корневой горлышке. В течение первого года своей жизни они представляют собой одиночные, гибкие стебли, обычно имеющие светло-зеленый или светло-коричневый цвет. На них полностью отсутствуют боковые ответвления.
Скелетные ветви (от двух лет и старше). Нулевой побег на второй год своей жизни начинает развивать первое боковое ответвление, после чего он превращается в скелетную ветвь — основную ветвь куста.
Возраст такой ветви можно определить по количеству уровней (порядков) разветвления.
Если ветка имеет один порядок ветвления (т.е. основной побег и первые боковые веточки), ей два года.
Если ветвь имеет два порядка ветвления (т.е. от ветвей первого порядка растут новые ответвления), ей три года, и так далее.
Таким образом, число порядков ветвления равно возрасту ветви минус один.
-
Определение возраста ветвей по цвету и текстуре коры
Хотя цвет коры не является абсолютно надежным индикатором без анализа разветвлений, он служит отличным дополнением для быстрой оценки.
Однолетние побеги имеют самую светлую кору — кремовую, бледно-зеленую или светло-коричневую. они гладкие на ощупь.
Двухлетние ветви. Кора уже одеревенела, становится более насыщенного, темно-коричневого цвета. на них впервые появляется заметное разветвление.
Трехлетние и четырехлетние ветви, они становятся более ветвистыми, кора заметно темнеет и становится более грубой. Это наиболее продуктивные ветки для урожая.
Ветви старше пяти лет. Эти старые побеги имеют темно-серую или почти черную кору, которая может иметь заметные трещины и иногда приобретает фиолетовый оттенок. такие признаки указывают на возрастной износ, что делает побег неэффективным для плодоношения и сигнализирует о необходимости его удаления.
Комбинируя подсчет порядков ветвления с визуальной оценкой цвета коры, можно с высокой точностью определить возраст любого побега.
Это позволяет проводить не механическую, а целенаправленную обрезку — удаляются старые, темные и малопродуктивные ветви, а также загущающие куст, сохраняя при этом молодые, светлые и активно плодоносящие побеги в возрасте до четырех лет.
Такой подход не только продолжает жизнеспособность куста, но и обеспечивает постоянный, обильный урожай, превращая уход в осознанное действие, основанное на понимании природных закономерностей роста смородины.