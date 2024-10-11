Как организовать пространство в шкафу: советы, которые помогут навести порядок

Пригодятся и органайзеры, которые можно легко установить на внутренней стороне дверцы шкафа.

Шкаф переполнен одеждой, а одеть нечего? Вы будете удивлены тем, что прячется между вашими полками после тщательной ревизии.

Как освободить место в шкафу и избавиться от хаоса — рассказываем дальше.

Разберите шкаф

Сначала следует полностью освободить гарбероб и достать все из шкафа. После этого произведите уборку на полках и протрите все поверхности.

Сортировка одежды

Следует разделить одежду на актуальную и ту, от которой вы готовы избавиться. Разделите все, что хотите хранить в шкафу, на группы. Например: отдельно джинсы, отдельно платья, отдельно футболки и топы, отдельно свитера.

Вещи можно раскладывать по цвету или использовать специальные тканевые короба с табличками.

Вешалки и органайзеры

Массивные вешалки занимают слишком много пространства и отвлекают внимание от одежды. Вместо этого используйте узкие, в идеале – одинаковые. Это создает больше пространства и более опрятно выглядит.

Шкаф с одеждой / Фото: Unsplash

Пригодятся и органайзеры, которые можно легко установить на внутренней стороне дверцы шкафа. Они подходят для небольших предметов одежды – нижнего белья, например.

Также можно использовать подвесные отделения на внутренней стороне двери шкафа, подходящие для небольших предметов одежды: нижнего белья, купальников, носков, шарфов и колготок.

Создайте цифровой архив

Для этого нужно сфотографировать каждый предмет одежды, который хотите иметь в своем архиве и сохранить его в специально созданной папке.

Как навести порядок в шкафу / Фото: pixabay.com

Затем можно осторожно разложить одежду по коробкам и рассортировать по категориям "весна/лето", "осень/зима" и хранить в подвале или на чердаке.

Благодаря цифровизации вам будет легко запомнить старые предметы одежды в будущем и найти их снова, когда они вам пригодятся.

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